Sampdoria, Donati esonerato? Ore di riflessione per il club

Genova. “Voglio giocatori con il fuoco dentro“. Le prime parole di Donati ad inizio stagione sono state smentite dopo appena tre mesi di lavoro. Ora, infatti, il tecnico della Sampdoria è a serio rischio esonero dopo la sconfitta contro la Virtus Entella.

La prestazione di coppa contro lo Spezia era stata positiva tutto sommato, ma il rendimento in campionato è stato disastroso: in otto partite una sola vittoria, quella di settimana scorsa contro il Pescara. Poveva essere un’occasione per dare continuità, invece il crollo di ieri a Chiavari ha riportato i blucerchiati all’interno di un buio tunnel dal quale è sempre più difficile uscire. Ben 13 i gol subiti e 8 fatti, dei quali la metà segnati solo in una partita.

E il silenzio stampa della Samp nel dopo partita rende ancora più concreta la possibilità di un cambio di guida tecnica, la quale però non può essere vista come unica causa della crisi. La squadra ha carenze di personalità in difesa, a centrocampo manca un giocatore che faccia girare il gioco e da centravanti vero sta agendo il solo Coda. Alcuni degli acquisti, in particolare Narro, Ferrì e Coucke, sono praticamente spariti dai radar.

I nomi di un eventuale (ma quasi inevitabile) post Donati al momento sono quelli di Foti, Iachini, Maran, Cioffi e un ritorno di Evani e Lombardo. L’ambiente si augura che non venga scelta la soluzione estera da parte del club e soprattutto di Fredberg, già circolata nelle scorse settimane con il nome del danese Lars Friis.