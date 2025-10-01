Genova. Sampdoria – Catanzaro 0-0

51′ Sul rovesciamento di fronte è Cissé a provarci, anche lui avrebbe fatto meglio ad allargare. Palla alta anche in questo caso

50′ Cuni prova il destro dalla distanza egoisticamente visto che aveva Pafundi da lanciare in area al suo fianco. Pallone sopra la traversa

49′ Grande parata di Ghidotti! Che si tuffa alla propria destra e disinnesca la punizione di Cissé

47′ Fallo su Petriccione fischiato da Dionisi con palla poco distante dalla lunetta

46′ Il primo tiro di questo secondo tempo è di Pafundi: sinistro dal limite, para Pigliacelli

46′ Si riparte senza cambi. Palla alla Sampdoria che ora attacca verso la Sud

Sampdoria – Catanzaro sul punteggio di 0-0, fischi al termine della prima frazione di gioco.

Rispetto alla trasferta di Bari Donati dà spazio a Venuti e Bellemo al posto di Ioannou e Henderson, confermati gli altri elementi. Inizio gara dominata dal Catanzaro, con un possesso palla che fa salire la percentuale in tutti i primi 45 minuti al 74%, nel primo quarto d’ora i blucerchiati subiscono senza però andare realmente in pericolo.

È la Sampdoria, però, ad andare più vicina al gol al 18′: corner battuto lungo da Pafundi, rovesciata di Depaoli, respinta e conclusione a rete di Abildgaard da distanza ravvicinata, Pigliacelli si tuffa e devia un pallone destinato all’angolino. È il momento migliore dei blucerchiati che alzano il baricentro grazie a Venuti. Pafundi più volenteroso di Benedetti nei due trequartisti prova a vivacizzare l’azione, soffre però moltissimo in fase di non possesso e tutti i pericoli arrivano dalla sua parte. Al 32′ tiro dalla distanza di Pontisso, Ghidotti in tuffo mette in angolo. Proprio Pafundi però al 38′ confeziona un bel cross per Cuni al centro dell’area, ma l’attaccante non trova lo spazio per colpire con potenza di testa e la palla diventa facile preda di Pigliacelli.

Sampdoria – Catanzaro, primo tempo

38′ Occasione Sampdoria: cross di Pafundi per il colpo di testa di Cuni, che dal centro dell’area non riesce a saltare in movimento per imprimere forza al pallone. Para Pigliacelli.

35′ Catanzaro che ora alza di nuovo la pressione e la Sampdoria è di nuovo alle corde. spazzando via palloni il prima possibile senza uscire palla al piede. Ghidotti respinge coi pugni un cross di Petriccione che poteva bloccare essendo da solo

32′ Occasione Catanzaro! Tiro dalla distanza di Pontisso, Ghidotti in tuffo mette in angolo. La Sampdoria soffre in fase di non possesso dalle parti di Pafundi

30′ Break di Venuti che conquista un pallone e mette in mezzo per Cuni, che però non ci arriva in scivolata

20′ La Gradinata Sud espone uno striscione per ricordare Federico Aldrovandi

19′ Rovesciamento di fronte ed è il Catanzaro ad andare al tiro con Iemmello, pescato da Oudin: Ghidotti respinge con le gambe in uscita

18′ Occasione Sampdoria: corner battuto lungo da Pafundi, rovesciata di Depaoli, respinta e conclusione a rete di Abildgaard da distanza ravvicinata, Pigliacelli si tuffa e devia ancora in angolo

18′ Ancora angolo per la Sampdoria che sta crescendo. Ancora Pafundi sulla destra è spinta nel fianco

18′ Sulla battuta di Pafundi tiro dal volo di Venuti, palla non troppo alta

17′ Corner guadagnato dai blucerchiati, con un tiro dal limite di Bellemo deviato sul fondo

16′ Primo tiro della Samp: Su una rimessa laterale in attacco prolungamento di testa verso Handzikadunic, che prova il tiro dal limite. Altissimo

14′ Tentativo dalla distanza di Iemmello, palla facile preda di Ghidotti

11′ Fischi pesantissimi da pubblico, Catanzaro che sta facendo ininterrotto possesso palla da almeno tre minuti. Alla fine un fallo interrompe l’azione

9′ Venuti lancia verso l’area di rigore, palla troppo lunga, esce Pigliacelli in presa alta

6′ Handzikadunic con la coscia si rifugia in angolo per evitare la pressione di Iemmello. Sugli sviluppi la battuta finisce oltre la linea di fondo

3′ Verticalizzazione di Cissé, Ghidotti esce in presa bassa e fa suo il pallone

2′ Palla sanguinosa persa da Pafundi, ne approfitta il Catanzaro con Cissé che però viene fermato con mestiere prima dell’ingresso nel’area di rigore

1′ Si parte con palla al Catanzaro, che attacca verso la Gradinata Sud in questo primo tempo

Pre-partita e formazioni

Turno infrasettimanale in casa per la Sampdoria, arriva il Catanzaro, che in questo campionato ha saputo solo pareggiare sinora, 5 punti contro uno prima del fischio d’inizio. Donati conferma Cuni in attacco, supportato nuovamente da Pafundi e Benedetti. Rispetto a Bari Henderson si siede in panchina, così come Ioannou. In campo Venuti e e Bellemo.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti, Riccio, Hadzikadunic, Vulikic, Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti, Pafundi, Benedetti, Cuni.

Allenatore: Donati.

A disposizione: Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Ricci, Coda, Henderson, Giordano, Conti, Ioannou, Narro, Barak.

Catanzaro: Pigliacelli, Verrengia, Antonini, Bettella, Cassandro, Pontisso, Favasuli, Oudin, Iemmello, Cissé, Petriccione.

Allenatore: Aquilani.

A disposizione: Marietta, Bashi, Pandolfi, Pittarello, Di Chiara, Nuamah, Brighenti, Rispoli, Buso, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila; Assistenti: Dei Giudici di Latina, Ricci di Firenze; Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo; Var: Meraviglia di Pistoia, Avar: Monaldi di Macerata

Spettatori: abbonati 20.392 rateo 194.745 euro;p aganti biglietti 2.103 incasso 36.424 euro