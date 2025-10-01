Oggi Sampdoria-Catanzaro: mister Donati in bilico, gestione “algoritmica” sotto accusa

Genova. Sampdoria – Catanzaro di questa sera alle 20,30 a Marassi è già una partita ad alta tensione. Come lo saranno tutte quelle a seguire finché la squadra non metterà un fila una serie significativa di risultati. I tifosi hanno invitato la proprietà a vendere e non è da escludere che vi sia una contestazione in caso dell’ennesima sconfitta in casa di questa gestione. Di sicuro i risultati di questa “doppietta” di partite in casa (domenica arriva il Pescara) saranno uno spartiacque a livello sportivo e di classifica.

Ennesimo bivio

Primo ottobre e i blucerchiati sono già al punto in cui non conta parlare di prestazioni o prospettive, ma sono obbligati a vincere in un modo o nell’altro. Massimo Donati è già in discussione da qualche settimana. Non è scontato che in caso di sconfitta venga allontanato. L’allenatore, apparso piuttosto stizzito nella conferenza stampa pre Bari, non ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Catanzaro. Il turno infrasettimanale non si presta alla conferenza stampa pre-gara, ma il mister non ha parlato nemmeno ai microfoni del club.

Teoria algoritmica sotto accusa

L’esonero del tecnico sarebbe il certificato di fallimento della teoria algoritmica di Walker e Fredberg, in contrapposizione con l’altra anima della società, quella sintetizzabile con Andrea Mancini, che avrebbe puntato su un altro tecnico, magari confermando Evani e Lombardo, e su altri giocatori. D’altronde, i calciatori arrivati dall’estero non hanno per ora contribuito. In primis il portiere Coucke, senza dimenticare Ferri e Narro, il calciatore arrivato dalla Serie C spagnola.

Segna poco e difende peggio: ripartire dalla solidità

A livello di formazione, Cuni ha dato segnali contro il Bari. Anche la sua storia come noto non è quella del bomber di razza. Si potrebbe provare a inserire Coda dal primo minuto? Lato trequartisti, potrebbe trovare ancora spazio Pafundi, tra i più positivi (o meno negativi) in questo avvio di campionato. Per il resto, si spera di ritrovare un Barak lontano parente del giocatore visto al San Nicola.

Quel che è certo è che una squadra che fatica a segnare, deve trovare un assetto difensivo migliore. D’altronde, l’unico goal utile è stato di Depaoli contro il Bari, visto che quello del record di Coda al Sudtirol è arrivato sul 3 a 0 per gli altri.

L’illusione alla Spezia

C’è anche da dire che mister Massimo Donati, in caso di esonero, pagherebbe a caro prezzo la superficialità di un club che non ha rinforzato in modo adeguato attacco e difesa. La buona prova con lo Spezia in Coppa Italia del 18 agosto è stata a posteriori illusoria, anche per la classifica degli aquilotti, appena un punto sopra ai blucerchiati.

Di fronte arriva un Catanzaro reduce da cinque pareggi in altrettante partite. Una squadra dunque non di certo brillante in questo avvio ma perlomeno solida. Caratteristica fino a oggi lontanissima dalla frequenze di Bogliasco.

I convocati

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Coda, Çuni, Narro, Pafundi.

Arbitro Sampdoria – Catanzaro

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: Dei Giudici di Latina e Ricci di Firenze.

Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo.

VAR: Meraviglia di Pistoia.

AVAR: Monaldi di Macerata.