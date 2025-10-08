Sampdoria riunita al Mugnaini dopo 2 giorni di riposo, l’Entella annuncia le date di vendita dei biglietti

Genova. La Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco dopo due giorni e mezzo di riposo. Una sosta forse necessaria ai ragazzi di Donati dopo la prima vittoria in campionato e tanto lavoro fatto proprio al Mugnaini.

Mancano tre dei protagonisti della vittoria contro il Pescara: gli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e il nazionale bosniaco Dennis Hadžikadunić, impegnato domani, 9 ottobre, nelle qualificazioni mondiali a Cipro.

Seduta caratterizzata prevalentemente da attivazione con e senza palla, possessi, esercitazione tecnica e allunghi.

In gruppo anche Lorenzo Malagrida, lavoro parziale con i compagni invece per Karim Diop; programmi specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca.

Soltanto scarico e terapie per Oliver Albidgaard, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra, retaggio della sfida con il Pescara. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.

Entella – Sampdoria, informazioni sui biglietti

La prossima partita sarà speciale: “derby” con l’Entella venerdì 17 alle 20:30. La società chiavarese, anche attraverso i social (dove sta facendo un ottimo lavoro), ha fatto sapere che la prevendita dei biglietti sarà avviata venerdì 10 ottobre alle 15 per il settore ospiti, lunedì 13 ottobre alle 10 per i tifosi locali.

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita online sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19.00 di giovedì 16 ottobre. Il costo è di 22 euro.