Allenamento

Sampdoria, Abildgaard torna in gruppo

Buone notizie per il centrocampista che sta crescendo in queste ultime giornate

oliver abildgaard

Genova. Nuova seduta di allenamento mattutina per la Sampdoria, ancora a ranghi ridotti perché priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del bosniaco Dennis Hadžikadunić. Il difensore non ha giocato nel pareggio tra Bosnia e Cipro per 2-2, con gli isolani che hanno raggiunto la rete al 96°.

Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattuina a base di attivazione, esercitazioni tattiche e tornei di partitelle in spazi diversi.

La buona notizia è che con il gruppo è tornato ad allenarsi anche Oliver Abildgaard dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Pescara. Il centrocampista sembra essere ormai un punto fisso nelle scelte di Donati e il suo recupero è una buona notizia per i blucerchiati.

Nell’ultima partita ha mostrato grandi doti di recupera palloni e soprattutto da lui sono passati i palloni del secondo e terzo gol. Bellemo, spesso in difficoltà l’anno scorso, con lui riesce a giocare meglio.

Differenziato in palestra per Gaëtan Coucke, specifici di recupero sul campo per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Terapie per Leonardo Benedetti, affaticato. Domani, sabato, è in programma al mattino l’ultimo allenamento settimanale.

