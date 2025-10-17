Incontro a Tursi tra Salis e Craxi, dialogo su Mediterraneo, Medio Oriente e riformismo

Genova. Vittorio Bobo Craxi è stato ricevuto a Palazzo Tursi dalla sindaca di Genova, Silvia Salis. Nel corso della visita di cortesia sono state affrontate tematiche di grande attualità, legate allo sviluppo dell’area del Mediterraneo e alle prospettive di pace in Medio Oriente, alla luce della recente tregua. Al centro del colloquio anche il possibile ruolo attivo dell’Italia e delle sue città più impegnate nella cooperazione economica, culturale e politica nella regione.

Craxi, già sottosegretario agli esteri durante il governo Prodi, era in città per partecipare a un’iniziativa promossa dal Psi genovese sulla crisi mediorientale, e ha voluto esprimere alla sindaca Salis il proprio apprezzamento per l’impegno e la visione amministrativa, sottolineandone il valore per il consolidamento della sinistra riformista italiana.

“È la prima cittadina di una città dalla storia profondamente politica – ha dichiarato Craxi – dove, tra l’altro, è nato il socialismo italiano”.

A questo riguardo, Craxi ha inoltre anticipato la volontà del Partito Socialista Italiano di coinvolgere l’amministrazione comunale genovese nel prossimo appuntamento commemorativo dedicato al 135esimo anniversario della nascita del Partito Socialista Italiano, che avrà un significativo valore storico e simbolico.