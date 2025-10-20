Sabato in centro storico la prima edizione della Quasi notte bianca a cura del Civ Sarzano Sant’Agostino

Genova. Quasi una notte bianca: è quella che il Civ Sarzano Sant’Agostino propone sabato prossimo, 25 ottobre, portando arte, giochi, cibo, musica, laboratori e molto altro lungo la rive gauche del centro storico, in un perimetro compreso tra via dei Giustiniani, piazza Cavour, stradone Sant’Agostino e via di Ravecca che arriva a toccare anche piazza Dante, per un totale di 31 diverse attività dalle 18 alle 22, con inaugurazione ufficiale alle 17:45 al chiostro di Sant’Agostino.

“Quasi notte bianca” è anche il nome della prima edizione di questa iniziativa che, come spiega il nuovo presidente del Civ, Gennaro Acampora, «nasce dall’ascolto delle esigenze e dei desideri dei residenti e dei commercianti, orientati a restituire centralità al territorio, a riappropriarsi degli spazi urbani e a promuovere legalità e socialità attraverso il senso civico e il coinvolgimento attivo della cittadinanza».

Il programma prevede performance artistiche nel chiosco di Sant’Andrea, in piazza Ferretto, in piazzetta Caviglia e nel chiostro di Sant’Agostino; laboratori ed esposizioni in piazza della Coccagna, via e piazza dei Giustiniani, piazza Negri e piazza San Bernardo; giochi interattivi in piazza San Giorgio, via di Ravecca, salita del Prione, piazza delle Erbe, piazza Embriaci e salita di Coccagna; street food ancora in via di Ravecca e ai Giardini Luzzati.

Inoltre, per l’intera durata dell’evento, i tatuatori del centro storico saranno disponibili per tutti e senza prenotazioni e saranno allestiti diversi angoli di cartomanzia in alcune attività del Civ, mentre in piazzetta Ninfeo andrà in scena una serata polinesiana con lezioni di danza personalizzate.

Clou della Quasi notte bianca, infine, il dj set con Dj Kamo, Mr. Phil e Cimo Mariano in piazza delle Lavandaie e l’afterparty al Fela! Music Bar di vico dietro il Coro di San Cosimo.

La Quasi notte bianca è organizzata dal Civ Sarzano Sant’Agostino con il patrocinio del Municipio I Centro-Est e la collaborazione di Pepita Ramone, Il Cesto, Artroom, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Tagesmutter Arcobaleno, Civ Antiche Vie San Bernardo e dintorni, Unitre Genova, sezione fotografica del Circolo universitario Genovese e Cruo Studio.