Messa in sicurezza del Rupinaro, al via gli espropri: partono i 30 giorni per le osservazioni sul progetto

Genova. Prosegue l’iter per la messa in sicurezza del torrente Rupinaro. A partire da domani, mercoledì 22 ottobre, verrà pubblicato l’avviso di avvio del procedimento relativo agli espropri necessari alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente, che prevedono l’adeguamento, il risanamento e il consolidamento delle difese spondali e del ponte Castagnola.

Il progetto definitivo, già approvato dalla Giunta comunale, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica della città. L’aggiornamento del progetto introduce, infatti, importanti migliorie tra cui il rifacimento della condotta fognaria interna al torrente (investimento da 1,3 milioni di euro a carico dell’Ato), l’adeguamento del ponte ferroviario, con opere finanziate da Rfi, e infine la costruzione di nuove arginature, per le quali sarà necessario procedere con alcuni espropri di aree private. L’intervento complessivo ha un valore di circa 14 milioni di euro, di cui 9 milioni già finanziati e 4,8 milioni richiesti tramite un nuovo bando.

“La sicurezza idraulica del Rupinaro è una priorità assoluta per la nostra amministrazione – dichiara il sindaco Federico Messuti – Abbiamo lavorato e continuiamo i questa direzione per portare avanti questo progetto, oggi più completo e migliorativo rispetto a quello ereditato dalle precedenti amministrazioni. Una parte è già stata realizzata: in corso Genova 11 abbiamo sperimentato un modello pilota, raggiungendo un accordo con i privati per la ripartizione delle spese, per un costo complessivo di 450 mila euro. Si tratta di interventi fondamentali, infatti, entro la fine del mandato vogliamo avviare i lavori almeno per un primo lotto. Andiamo avanti per completare i grandi progetti che renderanno Chiavari sempre più bella e sicura”.

Da domani e per 30 giorni consecutivi, i cittadini interessati dagli espropri (che non hanno presentato osservazioni nel 2023, e/o coloro che, a seguito delle modifiche apportate al progetto con le Delibere di Giunta n. 243, 244, 245, 246, 247, 248 del 18/09/2025, risultano coinvolti dagli aggiornamenti progettuali) potranno consultare il progetto ed eventualmente presentare le proprie osservazioni.

Il progetto definitivo aggiornato, con tutti gli allegati, sarà disponibile: presso il Settore 4 – Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Chiavari (via Privata N.S. dell’Orto 2, quarto piano), previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, contattando i numeri 0185 365293 – 0185 365278 – 0185 365219 oppure all’indirizzo e-mail progettorupinaro@comune.chiavari.ge.it; online, sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Chiavari, www.comune.chiavari.ge.it

Le osservazioni dovranno essere presentate in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiavari (piazza N.S. dell’Orto 1, piano terra) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30, e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 14:30 alle 16:30, oppure via PEC all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Torrente Rupinaro – Procedura espropriativa – Osservazioni riguardanti esclusivamente l’aggiornamento progettuale”.