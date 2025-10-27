  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Memoria

A Genova la commemorazione del brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi

Venne ucciso nel 1977 in un agguato organizzato per far fuggire un detenuto. A Volpi è stata assegnata la medaglia d’oro al valor civile

Generico ottobre 2025

Genova. Questa mattina, presso l’ingresso dell’autostrada di Genova Est, dove si trova la lapide dedicata al brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi, si è tenuta la cerimonia per ricordare il 48° anniversario della sua morte. Alla commemorazione erano presenti il generale Claudio Lunardo, comandante della legione carabinieri Liguria, il colonnello Alessandro Magro, comandante provinciale, insieme a varie autorità civili e militari. Durante la cerimonia è stata deposta una corona d’alloro in memoria del brigadiere.

Il 12 ottobre 1977, Volpi stava accompagnando un detenuto pericoloso dal carcere di Genova a quello di Trani. All’altezza del casello di Genova Est, l’auto dei carabinieri fu tamponata e bloccata da altri due veicoli, permettendo così il tentativo di fuga del prigioniero.

Ne nacque una sparatoria in cui rimasero feriti anche un carabiniere e un passante. Nonostante fosse gravemente colpito, Volpi si preoccupò subito di aiutare i feriti prima di essere soccorso e portato in ospedale, dove morì il 27 ottobre a causa delle ferite.

Nel suo intervento, il comandante provinciale ha ricordato la figura del brigadiere, che aveva solo trent’anni, sottolineando come l’Arma continui a onorare i propri caduti e a restare vicina alle loro famiglie, anche dopo molti anni.

Al brigadiere Volpi, a cui sono dedicate le caserme dei carabinieri di Nove (Vicenza) e di Genova Marassi, è stata assegnata la medaglia d’oro al valor civile alla memoria per il suo coraggio e per l’altruismo dimostrato fino all’estremo sacrificio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.