A Genova la commemorazione del brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi

Genova. Questa mattina, presso l’ingresso dell’autostrada di Genova Est, dove si trova la lapide dedicata al brigadiere dei carabinieri Ruggero Volpi, si è tenuta la cerimonia per ricordare il 48° anniversario della sua morte. Alla commemorazione erano presenti il generale Claudio Lunardo, comandante della legione carabinieri Liguria, il colonnello Alessandro Magro, comandante provinciale, insieme a varie autorità civili e militari. Durante la cerimonia è stata deposta una corona d’alloro in memoria del brigadiere.

Il 12 ottobre 1977, Volpi stava accompagnando un detenuto pericoloso dal carcere di Genova a quello di Trani. All’altezza del casello di Genova Est, l’auto dei carabinieri fu tamponata e bloccata da altri due veicoli, permettendo così il tentativo di fuga del prigioniero.

Ne nacque una sparatoria in cui rimasero feriti anche un carabiniere e un passante. Nonostante fosse gravemente colpito, Volpi si preoccupò subito di aiutare i feriti prima di essere soccorso e portato in ospedale, dove morì il 27 ottobre a causa delle ferite.

Nel suo intervento, il comandante provinciale ha ricordato la figura del brigadiere, che aveva solo trent’anni, sottolineando come l’Arma continui a onorare i propri caduti e a restare vicina alle loro famiglie, anche dopo molti anni.

Al brigadiere Volpi, a cui sono dedicate le caserme dei carabinieri di Nove (Vicenza) e di Genova Marassi, è stata assegnata la medaglia d’oro al valor civile alla memoria per il suo coraggio e per l’altruismo dimostrato fino all’estremo sacrificio.