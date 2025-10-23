  • News24
Rugby, il programma del fine settimana: il Cus Genova ospita il Rho

cus genova rugby
Foto d'archivio

Genova. Ecco, categoria per categoria, il programma di tutti gli incontri che si disputeranno in Liguria nel prossimo fine settimana, dalla Serie B ai giovanissimi.

SERIE B

CUS Genova-Rugby Rho (domenica 26/10, ore 14.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)

SERIE C

Amatori Genova-Province dell’Ovest (domenica 26/10, ore 16.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
Vespe Cogoleto-RFC Spezia (domenica 26/10, ore 14.30, campo Calcagno di Cogoleto)
Pro Recco-Imperia (domenica 26/10, ore 15.00, campo C. Androne di Recco)
Savona-CUS Genova (domenica 26/10, ore 14.30, campo Fontanassa di Savona)

U18

Amatori Genova-Fossano (domenica 26/10, ore 12.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
Vespe Cogoleto-CUS Genova (domenica 26/10, ore 12.30, campo Calcagno di Cogoleto)
Pro Recco-Imperia (domenica 26/10, ore 12.30, campo C. Androne di Recco)

U16

Vespe Cogoleto-CUS Genova (domenica 26/10, ore 10.30, campo Calcagno di Cogoleto)
Province dell’Ovest-Savona (domenica 26/10, ore 10.30, campo C. Androne di Recco)
RFC Spezia-Vasari Arezzo (domenica 26/10, ore 11.00, campo sportivo Chiesina Montalese)

U14

Sanremo-Imperia (sabato 25/10, ore 15.30, campo Comunale di Sanremo)
CUS Genova 1-Amatori Genova (sabato 25/10, ore 16.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
CUS Genova 2-Pro Recco-Province dell’Ovest (sabato 25/10, ore 18.00, stadio Carlini-Bollesan di Genova)

U6-8-10

Raggruppamento. Partecipanti: Sanremo, Vespe Cogoleto, Imperia, Reds, Rugby Fun, Savona. Sabato 25/10 ore 10.00, campo comunale di Sanremo.
Raggruppamento. Partecipanti: Pro Recco, Amatori Genova, CUS Genova, Province dell’Ovest, RFC Spezia, Superba. Sabato 25/10, ore 10.00, campo C. Androne di Recco.

