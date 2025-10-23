Rugby, il programma del fine settimana: il Cus Genova ospita il Rho

Genova. Ecco, categoria per categoria, il programma di tutti gli incontri che si disputeranno in Liguria nel prossimo fine settimana, dalla Serie B ai giovanissimi.
SERIE B
CUS Genova-Rugby Rho (domenica 26/10, ore 14.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
SERIE C
Amatori Genova-Province dell’Ovest (domenica 26/10, ore 16.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
Vespe Cogoleto-RFC Spezia (domenica 26/10, ore 14.30, campo Calcagno di Cogoleto)
Pro Recco-Imperia (domenica 26/10, ore 15.00, campo C. Androne di Recco)
Savona-CUS Genova (domenica 26/10, ore 14.30, campo Fontanassa di Savona)
U18
Amatori Genova-Fossano (domenica 26/10, ore 12.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
Vespe Cogoleto-CUS Genova (domenica 26/10, ore 12.30, campo Calcagno di Cogoleto)
Pro Recco-Imperia (domenica 26/10, ore 12.30, campo C. Androne di Recco)
U16
Vespe Cogoleto-CUS Genova (domenica 26/10, ore 10.30, campo Calcagno di Cogoleto)
Province dell’Ovest-Savona (domenica 26/10, ore 10.30, campo C. Androne di Recco)
RFC Spezia-Vasari Arezzo (domenica 26/10, ore 11.00, campo sportivo Chiesina Montalese)
U14
Sanremo-Imperia (sabato 25/10, ore 15.30, campo Comunale di Sanremo)
CUS Genova 1-Amatori Genova (sabato 25/10, ore 16.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
CUS Genova 2-Pro Recco-Province dell’Ovest (sabato 25/10, ore 18.00, stadio Carlini-Bollesan di Genova)
U6-8-10
Raggruppamento. Partecipanti: Sanremo, Vespe Cogoleto, Imperia, Reds, Rugby Fun, Savona. Sabato 25/10 ore 10.00, campo comunale di Sanremo.
Raggruppamento. Partecipanti: Pro Recco, Amatori Genova, CUS Genova, Province dell’Ovest, RFC Spezia, Superba. Sabato 25/10, ore 10.00, campo C. Androne di Recco.