Preoccupazione per l’ingresso dei privati, la Rsu Istituto Gaslini annuncia assemblea / presidio per il 6 ottobre

Genova. Un’assemblea/presidio annunciati dalla Rsu Istituto Gaslini per il 6 ottobre, ‘se continuerà a perdurare il silenzio e la mancanza di risposte dal cda’.

La rappresentanza sindacale manifesta forte preoccupazione per la realizzazione da parte della direzione di tre progetti di partenariato pubblico/ privato che porteranno, secondo i sindacati, a una massiva gestione da parte di soggetti esterni dei servizi oggi in “core” all’Istituto in una dimensione totalmente pubblica. Questo il testo del volantino che è stato diffuso e che pubblichiamo integralmente.

PPP PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE ZERO

Il costo totale della costruzione del Pad. Zero è stimato in 180 milioni di euro, dei quali 50 stanziati dal settore pubblico e 130 dal soggetto privato Il Partner privato sarà delegato alla gestione della struttura, alla manutenzione e alla fornitura di energia per tutta la durata del partenariato, 22 anni, durante i quali il Gaslini dovrà provvedere al pagamento di un canone annuo di circa 24 milioni di euro, per una cifra totale enorme (546 milioni di euro da rimborsare al soggetto privato), comprensiva dei costi di manutenzione, dell’ energia e degli interessi, la cui entità dettagliata non è mai stata condivisa con le parti sindacali, malgrado le reiterate richieste.

PPP PER L’ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL PADIGLIONE ZERO

Si tratta del secondo PPP voluto dall’Amministrazione, di fatto collegato al primo, avente per oggetto per la fornitura di tutti i macchinari e strumenti elettro/medicali e tecno/scientifici (e la loro manutenzione e gestione), destinati al Padiglione Zero. Di questo nuovo progetto non è noto il costo a carico del Gaslini ne’ la durata ma si presuppone, conoscendo il valore economico altissimo di questi ausili medici e della loro manutenzione, che l’ esborso sarà molto cospicuo.

PPP PER I SETTORI DELLA LOGISTICA E DELLA STERILIZZAZIONE

A rendere la situazione ancora più preoccupante per i lavoratori e le lavoratrici è la delibera di avvio del terzo contratto di PPP che riguarda il settore della logistica interna e della sterilizzazione. Il progetto, che vede la delocalizzazione dei magazzini (previsto un grande magazzino centrale a Cicagna e piccoli magazzini “satellite” al Gaslini), è stato presentato alle OO.SS. con un documento di poche pagine che non permetteva ne’ di comprendere la motivazione strategica che aveva portato a tale decisione nè di conoscere l’eventuale potenziale risparmio per il Gaslini, data la mancata condivisione dell’analisi costi-benefici/qualità, anche questa più volte richiesta dalla Rsu. Non è stato aperto un confronto neppure circa il destino delle / dei dipendenti che attualmente operano in quei servizi (l’Amministrazione ha già definito in modo unilaterale la loro destinazione). La preoccupazione della Rsu è ancora più forte per il futuro del personale con contratto di somministrazione, che rischia di essere licenziato dopo anni di servizio.

DAL CDA NESSUNA RISPOSTA SU NUOVI PROGETTI EDILIZI

Destano preoccupazione anche la concessione (temporanea?) al soggetto privato per la costruzione del “polo tecnologico”, la futura destinazione di una parte della preziosa Abbazia San Gerolamo e le notizie di nuovi interventi edilizi nell’area dell’ex ospedale psichiatrico (posti auto/appartamenti destinati alle famiglie degli utentiGaslini). Con quali fondi saranno realizzate ulteriori nuove opere? Previsti nuovi PPP? Il CdA Gaslini, a cui codesta RSU più volte si è rivolta, persiste nel suo silenzio. Detta condizione, che genera ulteriori debiti verso privati, non può che sollevare una serie di preoccupanti interrogativi: Cosa accadrebbe se il Gaslini non fosse in grado di sostenere e pagare costi di tale portata? Che penale o altro risarcimento sarà dovuta al Soggetto creditore? Chi o che soggetti istituzionali sono garanti della copertura economica in caso il Gaslini mancasse il rispetto delle scadenze di pagamento? Le Istituzioni liguri di competenza potranno assicurare la tenuta economica e la continuità assistenziale pubblica dell’Istituto, scongiurando un eventuale fallimento economico? Cosa ne sarà delle aree e dei padiglioni non interessati dal progetto di recupero edilizio? Che cosa rimane del vasto patrimonio immobiliare e non del Gaslini? La Rsu Gaslini, considerato il numero dei PPP, il loro impatto economico e la loro durata temporale, teme che lo spirito della norma che istituisce e regola il PPP sia stravolto e che il ricorso a tale formula, applicata così come sta avvenendo al Gaslini, si possa tradurre nel tempo in una vera e propria privatizzazione, pezzo per pezzo, dell’unico polo pubblico pediatrico Ligure. Tutto questo avviene mentre l’Istituto vive una delle peggiori crisi economiche (il bilancio 2024 si è chiuso con un negativo di circa 17 milioni di euro) e di organico della sua storia: la carenza di personale riguarda purtroppo tutti i profili. Mancano infermieri, Oss, amministrativi, tecnici, fisioterapisti e ostetriche. Riteniamo sia doveroso e legittimo domandarsi perché risorse di tale entità vengano destinate ad arricchire soggetti privati, anziché essere utilizzate per assumere personale e garantire servizi migliori ai pazienti e alle loro famiglie investendo direttamente nel Pubblico. La RSU esprime quindi la sua più viva preoccupazione e chiede trasparenza, responsabilità nella gestione di beni e denari pubblici e una seria riflessione sulle scelte in atto: il futuro del Gaslini non può essere compromesso da rischiose e sproporzionate operazioni economiche, ma deve restare ancorato alla sua natura pubblica.