Rosso (FdI): “Salis si occupi di Genova che della nazione si occupa Giorgia Meloni”

Genova. “Ormai Silvia Salis è un punto di riferimento per il centrosinistra di cui ha preso tutti i ‘tic’. Dal fomentare le piazze per un tornaconto elettorale al più classico doppiopesismo per cui se insultano una donna, che è anche il Presidente del Consiglio, ma è di destra non è da condannare. Ho visto che l’ultimo tic è quello di insultare gli elettori per cui quelli che votano centrosinistra sono esigenti, mentre quelli che votano destra non meritano la democrazia. Ecco l’insulto reso programma di governo”.

Così Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI, commenta i tre anni di mandato del governo Meloni che da oggi è il terzo più longevo della storia repubblicana.

“Però apprendo anche che Silvia Salis sarà nuovamente in giro per l’Italia ad autopromuoversi leader Nazionale. Ecco allora mi permetto di dire che Genova ha bisogno di un Sindaco che si occupi della città, della sua sicurezza, di spazzatura, di mobilità, di commercio e di tutte le piccole cose per cui è stata eletta. Io ho imparato che in politica le promesse vanno mantenute, altrimenti gli elettori ti tolgono la fiducia che hanno dato, ecco perché oggi il governo Meloni è il terzo più longevo della storia repubblicana. Abbiamo detto all’Italia che eravamo pronti e lo stiamo dimostrando con umiltà e tenacia stando sempre attenti a non deludere chi ha dato il suo voto, ecco perché FdI continua a crescere dopo tre anni non solo nei sondaggi, ecco perché Giorgia Meloni è una leader rispettata ovunque all’estero: perché manteniamo le promesse”.