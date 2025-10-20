  • News24
Intervento

Rossiglione, i vigili del fuoco salvano un cane caduto in un torrente

Per recuperare Lupo i pompieri hanno dovuto mettere in pratica tecniche alpinistiche e utilizzare una scala

Rossiglione. Intervento di salvataggio particolare quello messo in atto domenica 19 ottobre dai vigili del fuoco nella zona di Rossiglione, in Valle Stura.

I pompieri sono stati chiamati dalla proprietaria di Lupo, un cane di media taglia, il quale, per rincorrere un capriolo, è finito sul greto di un affluente del fiume Stura.

Era in buone condizioni ma non riusciva a risalire gli argini e tornare alla padrona. I vigili del fuoco, grazie all’uso di tecniche alpinistiche e a una scala in dotazione, hanno raggiunto l’animale e lo hanno riconsegnato in perfette condizioni di salute.

