Rossiglione, i vigili del fuoco salvano un cane caduto in un torrente

Rossiglione. Intervento di salvataggio particolare quello messo in atto domenica 19 ottobre dai vigili del fuoco nella zona di Rossiglione, in Valle Stura.

I pompieri sono stati chiamati dalla proprietaria di Lupo, un cane di media taglia, il quale, per rincorrere un capriolo, è finito sul greto di un affluente del fiume Stura.

Era in buone condizioni ma non riusciva a risalire gli argini e tornare alla padrona. I vigili del fuoco, grazie all’uso di tecniche alpinistiche e a una scala in dotazione, hanno raggiunto l’animale e lo hanno riconsegnato in perfette condizioni di salute.