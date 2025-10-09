Romanengo inaugura la sua sala da tè nel cuore del centro storico: “Qui rivive la storia”

Genova. Romanengo si allarga, e lo fa con una nuova sala da tè, la Corte, aperta nel cuore del centro storico, a Soziglia, inaugurata l’8 ottobre accanto alla storica confetteria aperta quasi 250 anni fa.

Il nuovo spazio genovese richiama quello inaugurato a Milano due anni fa, e sarà aperto dal mattino al pomeriggio offrendo colazioni, pranzi e il classico tè pomeridiano completi.

La nuova sala da tè di Romanengo è un omaggio al passato

Nell’antica sala da tè nel corso dei decenni sono passati grandi nomi come l’attrice Ira von Fürstenberg e la Duchessa d’Aosta, oltre naturalmente a Giuseppe Verdi, e l’obiettivo della nuova gestione è riproporre l’atmosfera vintage che li ha incantati, tra caffè aromatizzati, cioccolata calda, infusi e la pasticceria che ha reso famoso Romanengo.

“Siamo particolarmente felici di inaugurare la nostra nuova caffetteria e sala da tè, integrata nell’antica confetteria di via Soziglia, luogo simbolo della nostra storia dal 1814 – ha detto Pietro Romanengo – Questo restauro restituisce vita a uno spazio che, fin dall’Ottocento, ha rappresentato un punto d’incontro tra tradizione genovese e ispirazioni francesi”.

Una storia intrecciata con quella di Genova

“Dal 1780 Romanengo intreccia la propria storia con quella di Genova, rimanendo fedele all’idea di produrre dolci con procedimenti naturali e di custodire le ricette della manifattura genovese, arricchite dallo spirito innovatore della confetteria e del cioccolato d’Oltralpe. La sala da tè torna oggi a essere un luogo di accoglienza e cultura, nel segno di una dolcezza che unisce passato e futuro”.

“Genova è la nostra casa, il cuore pulsante del nostro marchio dal 1780 – ha aggiunto Violante Avogadro di Vigliano, amministratrice delegata – Vogliamo offrire un luogo dove la nostra storia e la nostra cultura possano essere vissute non solo con i prodotti, ma anche attraverso un’esperienza che restituisce valore al tempo e alla qualità, con la cura che ci distingue dal 1780”.