Rolli Days d’autunno, quest’anno alcuni palazzi aprono anche la sera

Genova. Mancano pochissimo all’inizio dei Rolli Days edizione autunno 2025, che quest’anno ha come filo conduttore Genova e l’800, un secolo di straordinarie trasformazioni che hanno profondamente ridefinito l’identità della città.

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre i Palazzi dei Rolli, ma anche edifici e luoghi simbolici che hanno segnato la trasformazione della città nell’800, aprono le loro porte per raccontare una Genova inedita, attraverso itinerari che testimoniano la straordinaria fioritura dell’architettura neoclassica e il dinamismo del periodo industriale.

Le visite sono gratuite (prenotazioni obbligatorie al link: https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/), e visto il grande successo riscosso dalle visite a Palazzo Rosso e a Palazzo Tursi, sabato 18 ottobre dalle 19 alle 22.30 saranno straordinariamente visitabili la mostra allestita a Palazzo Rosso, L’Ottocento dei Quinzio tra realismo e colore. Acquarelli, bozzetti, dipinti, sculture, le Sale Paganiniane e il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Le visite, condotte dai divulgatori scientifici, sono prenotabili al link rollidays.happyticket.it. Ad accompagnare le visite alle sale dedicate a Niccolò Paganini, la performance musicale di Andrea Cardinale e del suo violino.