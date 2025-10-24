  • News24
Roberto Malvasio gioca ancora “in casa” alla Busalla – Crocefieschi

Il pilota di Ronco Scrivia ritrova la Skoda Fabia nello slalom genovese Dopo la Mignanego – Giovi, lo Slalom Busalla – Crocefieschi. Nuovo impegno “in casa” per Roberto Malvasio che domenica prossima sarà tra i 65 piloti partecipanti alla gara organizzata dalla Scuderia Valpolcevera, di cui è portacolori. Il pilota di Ronco Scrivia sarà nuovamente al volante della Skoda Fabia della Miele Racing, una vettura molto performante che gli ha offerto ottimi riscontri sui tornanti del Passo dei Giovi.

“Sui “Giovi” sono andato bene ma ho preso un sacco di birilli – rileva Roberto Malvasio – magari se riuscissi ad abbatterne qualcuno di meno non sarebbe male… A parte questo, cercherò di fare una buona gara, di quelle che ti fanno tornare a casa appagato. L’impegno non è tra i più facili, perché l’elenco degli iscritti propone piloti e vetture importanti e di tutto rispetto, ma io ci proverò perché è sempre una bella soddisfazione cogliere un buon risultato in quello che considero il mio secondo slalom di casa”.

Lo Slalom Busalla – Crocefieschi non sarà l’ultimo impegno stagionale di Roberto Malvasio. “In questi giorni – conclude il pilota di Ronco Scrivia – sto valutando la partecipazione ad un rally in circuito, che vorrei correre con la Skoda Fabia”.

nella foto (di Valerio Bianchi):
RobertoMalvasio (Skoda Fabia) allo slalom Mignanego – Giovi

