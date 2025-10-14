Ritorna “Genovesi all’Opera!”: il progetto del Municipio IV per avvicinare la lirica ai cittadini

Genova. Il progetto culturale “ Genovesi all’Opera !”, organizzato dal Municipio IV Media Valbisagno e dedicato all’avvicinamento della cittadinanza all’opera lirica , riparte con una ricca programmazione per la Stagione Opera e Balletto 2025/2026 del Teatro Carlo Felice.

“Oggi ho ripreso in mano l’iniziativa come era impostata – commenta l’assessora alla cultura del Municipio IV Media Valbisagno Marina Pastorino, promotrice dell’iniziativa – ho subito trovato nel nuovo soprintendente il. Michele Galli, una collaborazione molto fruttuosa; ci ha offerto degli abbonamenti dedicati ai municipio comprensivi del mezzo pubblico per raggiungere il teatro”.