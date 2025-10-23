New entry ligure nella guida del Gambero Rosso: è il ristorante Aria

Lavagna. Un altro ristorante ligure entra nella prestigiosa Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Si tratta di Aria, il ristorante del Villa Riviera Resort di Lavagna, guidato dalle chef Matteo Armanino.

Aria ha ottenuto due Forchette e un punteggio di 80/100, collocandosi tra le novità e le migliori insegne della Liguria: “Il progetto nasce dal desiderio di raccontare la mia Liguria in modo sincero, attraverso sapori riconoscibili ma mai prevedibili – ha spiegato Armanino – Il mio obiettivo è sempre quello di creare emozione: partire da un ingrediente semplice e farlo diventare un ricordo. Questo riconoscimento è un onore, ma soprattutto uno stimolo a continuare a crescere, restando fedeli alla nostra identità”.

La filosofia culinaria di Aria nasce dal rispetto delle materie prime locali, reinterpretate con tecniche moderne e abbinamenti inaspettati. Il ristorante propone tre percorsi degustazione serali, tra cui uno vegetariano, e un menù à la carte, mentre a pranzo, la proposta è più leggera e dinamica, con una piccola degustazione e un menù à la carte semplificato.