  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Riconoscimento

New entry ligure nella guida del Gambero Rosso: è il ristorante Aria

Ha ottenuto due Forchette e un punteggio di 80/100. A guidare la cucina lo chef Matteo Armanino

Generico ottobre 2025

Lavagna. Un altro ristorante ligure entra nella prestigiosa Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Si tratta di Aria, il ristorante del Villa Riviera Resort di Lavagna, guidato dalle chef Matteo Armanino.

Aria ha ottenuto due Forchette e un punteggio di 80/100, collocandosi tra le novità e le migliori insegne della Liguria: “Il progetto nasce dal desiderio di raccontare la mia Liguria in modo sincero, attraverso sapori riconoscibili ma mai prevedibili – ha spiegato Armanino – Il mio obiettivo è sempre quello di creare emozione: partire da un ingrediente semplice e farlo diventare un ricordo. Questo riconoscimento è un onore, ma soprattutto uno stimolo a continuare a crescere, restando fedeli alla nostra identità”.

La filosofia culinaria di Aria nasce dal rispetto delle materie prime locali, reinterpretate con tecniche moderne e abbinamenti inaspettati. Il ristorante propone tre percorsi degustazione serali, tra cui uno vegetariano, e un menù à la carte, mentre a pranzo, la proposta è più leggera e dinamica, con una piccola degustazione e un menù à la carte semplificato.

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2025
Riconoscimento
Il minestrone alla genovese di Caccia c’a Bugge è il piatto dell’anno per Slow Food
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.