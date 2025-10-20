Rissa tra giovani ubriachi dopo una notte in discoteca: sei arresti e un denunciato

Genova. Notte probabilmente troppo innaffiata dall’alcol per sei giovani e alba di lavoro altrettanto movimentata per i poliziotti delle volanti che hanno dovuto prima sedare una rissa e poi portarli in questura. E’ successo all’alba di domenica, tra Sampierdarena e Cornigliano.

A finire nei guai sono stati quattro uomini (un 32enne spagnolo, un 22enne genovese, un 22enne francese e un 20enne dominicano) e due donne (una 26enne ecuadoriana e una 19enne italiana)

La prima chiamata al 112 è arrivata alle 8.30 circa, in via Pacinotti per la segnalazione di una lite a bordo di un bus a seguito della quale l’autista ha fermato la corsa per 30 minuti. Gli agenti delle volanti intervenuti hanno inizialmente fermato un 25enne dominicano che, alterato da sostanze alcoliche, aveva litigato con altre persone rimaste ignote. E’ stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e multato per ubriachezza.

Subito dopo è arrivata un’altra segnalazione per rissa in corso, poco lontano, in via Bombrini . Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato sei persone che si stavano picchiando. Prontamente divisi i contendenti e riportata la calma, i 6 sono stati portati in Questura dalle volanti mentre i poliziotti rimasti sul posto hanno cercato di ricostruire la dinamica della rissa.

Secondo quanto riferito i fatti sono avvenuti dopo una serata in una discoteca di Campi. All’uscita i ragazzi sono andati in via Degola e sono saliti a bordo del bus che poco dopo è stato costretto ad interrompere la corsa a causa del 25enne molesto. I giovani sono scesi e hanno proseguito a piedi quando, improvvisamente, le due ragazze hanno iniziato ad aggredirsi coinvolgendo anche gli altri che, nel tentare di dividerle, hanno iniziato a litigare e colpirsi con oggetti che hanno trovato sul luogo come un bastone di plastica, una catena di metallo, una catena di una bicicletta. Uno dei giovani è stato trovato mentre brandiva un palo per delineare i parcheggi.

Inoltre in Questura, durante l’identificazione, i giovani sono stati perquisiti e il 22enne genovese è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che nascondeva nei pantaloni. Per tutti è scattato l’arresto, con rito per direttissima svoltosi nella mattinata odierna, a seguito del quale tutti gli arresti sono stati convalidati e, nei confronti di due, sono stati disposti gli obblighi di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.