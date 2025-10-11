  • News24
Nodo

Risarcimenti per le vibrazioni a Sestri Ponente, Autorità portuale: “Presto incontro con i comitati”

Ma Palazzo San Giorgio chiederà all'avvocatura dello Stato un parere su alcune delle tematiche sollevate dai cittadini che si sentono danneggiati

fincantieri sestri ponente

Genova. Dopo la conferenza stampa di alcune associazioni a tutela dei consumatori e comitati (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Federconsumatori, Confedilizia, Comitato via Sestri) sullo stallo nel percorso per i risarcimenti dei cittadini di Sestri Ponente per i danni riscontrati durante le opere di palificazione, in particolare dopo le accuse di scarsa volontà di dialogo all’Autorità portuale, il presidente Matteo Paroli interviene sulla vicenda.

Paroli, che è subentrato a palazzo San Giorgio mesi dopo la conclusione dei lavori che hanno provocato le vibrazioni, afferma: “Confermo la massima disponibilità ad incontrare le associazioni e anticipo che nei prossimi giorni i rappresentanti dei comitati saranno convocati per un incontro a Palazzo San Giorgio per avviare il confronto senza alcuna preclusione da parte dell’AdSP. Non appena mi è stata comunicata dieci giorni fa dalla struttura commissariale l’esigenza di avviare un dialogo da parte delle associazioni dei consumatori a seguito dei disagi lamentati durante i lavori effettuati per la realizzazione del nuovo bacino di carenaggio nell’area di Sestri Ponente, ho convocato la struttura commissariale stessa e gli uffici interni dell’AdSP in modo da comprendere nel dettaglio la situazione e ne è emerso un quadro giuridicamente complicato”.

“A valle delle riunioni interne, ho quindi ritenuto indispensabile un confronto con l’avvocatura distrettuale dello Stato, avvenuto puntualmente lo scorso mercoledì, a seguito del quale è in corso di formalizzazione la richiesta da parte di AdSP di un parere formale di chiarimento in merito ad alcune delle tematiche sollevate dai comitati – aggiunge – questo, in ogni caso, non preclude la possibilità di incontrare e dialogare sin da subito con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori per un confronto che aiuti a comprendere ancora meglio la situazione creatasi, nelle more del rilascio del parere dell’avvocatura e dei successivi passaggi tecnici eventualmente necessari”.

Nel frattempo, però, i comitati hanno lanciato un’assemblea pubblica del prossimo 20 ottobre in municipio a Sestri Ponente. “È tempo che le istituzioni mantengano gli impegni assunti nei confronti dei residenti colpiti da rumori, vibrazioni e polveri del cantiere portuale. A tal fine abbiamo redatto e inviato le diffide formali per conto dei cittadini di Sestri Ponente che si sono rivolti all’associazione, chiedendo l’immediata apertura del tavolo risarcitorio promesso e mai attivato” afferma Rosanna Stifano, presidente Assoutenti Genova.

assoutenti protesta vibrazioni
Protesta
Vibrazioni a Sestri Ponente, ancora niente indennizzi: il 20 ottobre assemblea pubblica
