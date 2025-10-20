Rinnovata la partnership tra Costa Edutainment, Gaslini e Unitalsi Ligure

Genova. Prosegue con rinnovato entusiasmo la sinergia tra Istituto Giannina Gaslini, Costa Edutainment, Fondazione Acquario di Genova Onlus e Unitalsi sezione Ligure un’iniziativa che porta le meraviglie del mare e del gioco educativo ai giovani pazienti dell’ospedale pediatrico genovese. Quest’anno la collaborazione si arricchisce, aggiungendo oltre all’Acquario di Genova anche le visite alla Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Il progetto prevede l’organizzazione di 3 o 4 appuntamenti speciali all’anno: i bambini e le bambine in cura presso il Gaslini, accompagnati da un adulto, potranno così scoprire le meraviglie del mare attraverso visite guidate e approfondimenti tematici all’Acquario di Genova o esplorare i cinque sensi giocando nell’experience museum della Città dei Bambini e dei Ragazzi.

La partecipazione è resa possibile grazie al servizio di trasporto gratuito offerto da UNITALSI – sezione Ligure “Progetto dei Piccoli “, associazione di volontariato che da anni opera al fianco dell’Istituto Gaslini e di Costa Edutainment, garantendo che ogni famiglia possa raggiungere agevolmente le strutture.

Le famiglie dei piccoli pazienti interessate possono informarsi e prenotare presso lo sportello ospitalità del Padiglione 13 (ingresso lato mare, ufficio CABEF, piano terra) dell’Istituto Gaslini, che si occupa delle iscrizioni agli eventi e si coordina con il personale sanitario delle unità operative dell’ospedale per il rilascio dell’autorizzazione per l’uscita giornaliera.

Oltre agli eventi speciali organizzati, l’accordo prevede agevolazioni per visite individuali: ogni piccolo paziente può accedere gratuitamente all’Acquario di Genova o alla Città dei Bambini e dei Ragazzi con un accompagnatore, mentre fino a tre familiari aggiuntivi beneficiano di tariffe ridotte.

Per accedere a questa convenzione, le famiglie dei bimbi e delle bimbe in cura presso l’ospedale pediatrico genovese devono presentarsi alla biglietteria dell’Acquario di Genova con lo speciale coupon precedentemente rilasciato in forma cartacea dallo Sportello dell’Ospitalità dell’Istituto Giannina Gaslini (Ufficio CABEF, Padiglione 13, piano terra). In assenza di coupon, la convenzione non viene rilasciata.

Il rinnovo della collaborazione nasce dalla volontà comune di Istituto Giannina Gaslini, Costa Edutainment, Fondazione Acquario di Genova Onlus e Unitalsi sezione Ligure di regalare ai bambini e alle bambine in cura presso l’Istituto e alle loro famiglie esperienze positive in momenti di disagio e difficoltà, spesso lontano da casa, e sancire al tempo stesso il ruolo di patrimonio comune della città di strutture come l’Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Nello svolgimento delle attività previste dall’accordo di collaborazione, Costa Edutainment può avvalersi del supporto di partner selezionati, in linea con i valori dell’Istituto pediatrico e con particolare attenzione alle realtà impegnate sul fronte sociale e nell’ambito dell’infanzia. In questo contesto si inserisce ormai da diversi anni il sostegno di Nickelodeon, il brand di intrattenimento di Paramount per ragazzi e famiglie, che collabora con Costa Edutainment da oltre dieci anni con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia dei mari grazie anche alla presenza del personaggio animato SpongeBob SquarePants lungo il percorso dell’Acquario di Genova. In occasione del rinnovo della partnership dedicata ai bambini dell’Istituto, sabato scorso, 18 ottobre, presso l’Auditorium dell’Acquario è stato organizzato un evento speciale con la proiezione di un lungo episodio di SpongeBob a tema festa e un approfondimento tematico arricchito da giochi edutainment per scoprire insieme le meraviglie del mondo marino. Nickelodeon, rinnova così il proprio impegno a regalare sorrisi e momenti di spensieratezza anche ai piccoli pazienti che affrontano periodi meno facili, dimostrando come l’intrattenimento possa trasformarsi in un prezioso alleato di gioia e speranza.