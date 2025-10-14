  • News24
Querelle

Righi, il cantiere per la cabina elettrica del ristorante prosegue: decine di cartelli di protesta fotogallery

Terminata la gettata di cemento mentre i cittadini restano in attesa dell'assemblea pubblica sul progetto

Generico ottobre 2025

Genova. La quiete è stata nuovamente interrotta nel Parco delle Mura di Genova, dove, i residenti e i comitati denunciano il completamento della nuova gettata di cemento prevista per la piattaforma della controversa cabina elettrica necessaria al potenziamento del ristorante Montallegro.

Dopo l’incontro in loco tra assessori e comitati, infatti, i residenti sono rimasti un attesa di una assemblea pubblica annunciata per entrare nel dettaglio del progetto e cercare di trovare, ove possibile, dei compromessi. Nel frattempo però i lavori stanno andando avanti: dopo gli scavi all’interno dell’area pubblica vicino al piazzale della funicolare Zecca Righi, è arrivata la gettata di cemento necessaria per la installazione della cabina.

Ma i residenti non sono rimasti a guardare: in queste ore, infatti, in zona sono comparsi decine di cartelli e striscioni dove vengono richiamati i rischi e il danno che, secondo i residenti, questa costruzione sta portando alla zona “per seguire un interesse privato all’interno del Parco delle Mura”. Secondo quanto comunicato dai residenti, inoltre, ci sarebbe stato un incontro privato tra Comune e committente del progetto, mentre sale la preoccupazione per i frequentatori del vicino impianto sportivo dedicato al tennis, frequentato da bambini e famiglie.

