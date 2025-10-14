Rifiuti, il tema caldo al centro di una commissione consiliare a Tursi già la prossima settimana

Genova. Il tema dei rifiuti a Genova, con la questione dei rallentamenti nel ritiro dell’indifferenziata per problemi negli impianti di smaltimento fuori regione, potrebbe presto essere oggetto di una commissione consiliare. Il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia dice di avere avuto l’ok dalla conferenza di capigruppo e dall’assessora al ciclo dei rifiuti Silvia Pericu per la calendarizzazione di una seduta di commissione entro la prossima settimana.

“Per scongiurare il collasso del servizio di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani – prosegue il consigliere di minoranza – è doveroso ‘affrontare il problema con serietà’ come ha dichiarato di voler fare la Sindaca Silvia Salis, e se ciò avviene a partire da una commissione consiliare, dove sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, a prescindere dal colore politico, e possono essere auditi sia i rappresentanti di Amiu che i presidenti dei municipi non posso che esserne soddisfatto”.

Il tema dei rifiuti, e delle ipotesi della chiusura del ciclo, è stato al centro di una riunione di maggioranza avuta lunedì sera alla presenza della sindaca. Molte le voci apertamente contrarie, all’interno del campo largo, alla realizzazione di un inceneritore o di altro impianto a combustione termica sul territorio cittadino. Avs, M5s e Linea Condivisa hanno espresso forte contrarietà ma anche nel Pd l’appoggio all’ipotesi è tutt’altro che scontato. La riunione è stata aggiornata a fra 10 giorni.