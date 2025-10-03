Rete idrica, una giornata senz’acqua al Campasso per lavori di manutenzione

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Martedì 07 Ottobre 2025 dalle ore 08:30 alle ore 18:30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via del Campasso
• Via Antonio Pellegrini
• Via Silvio Spaventa
• Via Sofonisba Anguissola
• Via Vicenza
• Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere
posticipati al giorno lavorativo seguente.