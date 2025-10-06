  • News24
Incontro

Relazioni internazionali, il console d’Austria in visita a Palazzo Tursi

Molti i temi trattati, su tutti innovazione, digitalizzazione, turismo, cultura ed economia: a fare gli onori di casa l'assessora al Turismo Tiziana Beghin e il consigliere delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour

Generico ottobre 2025

Genova. L’assessora al Turismo Tiziana Beghin e il consigliere delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour hanno incontrato, questa mattina, il console generale d’Austria Wolfgang Strohmayer.

Durante la visita, i rappresentanti dell’amministrazione e il console generale hanno affrontato alcuni temi molto importanti e sui quali avviare cooperazioni future: economia, digitalizzazione, tecnologia, cultura e turismo su tutti.

Sul tavolo anche la possibilità di avviare una cooperazione diretta con una città austrica ed è stata ipotizzata l’eventualità che possa trattarsi di Graz.
Il console generale ha rimarcato la sua disponibilità a collaborare a eventi culturali.

