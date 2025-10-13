Regione Liguria, lo Statuto compie 20 anni. L’esperto: “Ora più partecipazione dei cittadini”

Genova. Proprio mentre si attende l’entrata in vigore della riforma Bucci che permetterà di allargare la giunta a nove assessori, la Regione Liguria celebra i vent’anni dello Statuto con una seduta solenne del Consiglio regionale. Una legge fondamentale regionale di cui a più voci si invocano ulteriori modifiche.

“Lo statuto avrebbe bisogno di qualche nuovo cambiamento – commenta il giurista genovese Giancarlo Rolla, chiamato a tenere la lectio in aula insieme a Matteo Cosulich e Lorenzo Cuocolo -. Ormai la Regione Liguria ha avuto già due statuti, uno nel 1975, appena fatte le Regioni, e uno nel 2005, quando c’è stata una revisione costituzionale. Però a mio modo di vedere questi due statuti, che pure erano di grande qualità, avevano un vizio genetico, nel senso che i margini di discrezionalità delle Regioni erano estremamente limitati perché gli aspetti principali derivavano da leggi che vincolavano che vincolavano gli statuti. Quello che non si può modificare, ovviamente, è l’articolo 5 che dice che ci deve essere un equilibrio tra il principio di autonomia e l’unità dello Stato. Però, all’interno di questo, forse si potrebbero introdurre delle novità che allora non erano presenti, come nuovi meccanismi di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che sono già stati sperimentati in altre realtà europee”.

Ad esempio? Rolla cita “il meccanismo svedese dell’ombudsman che ha dei poteri ben maggiori del nostro difensore civico. Poi esistono referendum che sono propositivi e non solo abrogativi. E soprattutto una disposizione che c’è nello statuto, e che forse ci siamo dimenticati, che sollecitava le formazioni politiche a scegliere i loro candidati attraverso il voto popolare“.