Recco, partita la sperimentazione con una idropulitrice “a caldo” per la pulizia di per marciapiedi e portici

Recco. Ieri mattina sono partite nuove attività per il miglioramento della pulizia urbana, con l’introduzione di tecnologie innovative. L’operazione, voluta dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore all’ambiente Edvige Fanin, si inserisce nel quadro dell’appalto gestito da AMIU, per potenziare i tradizionali lavaggi notturni di portici e marciapiedi, già effettuati con idropulitrici, affiancando un nuovo macchinario che, utilizzando acqua calda, è capace di rimuovere in profondità lo sporco più ostinato, come residui oleosi, incrostazioni e deiezioni canine, spesso difficili da eliminare con i metodi convenzionali.

Il servizio sarà integrato nel calendario già in vigore, che prevede lavaggi quotidiani da aprile a settembre, e interventi trisettimanali durante la stagione invernale, da ottobre a marzo. Le frequenze rimarranno invariate, ma la qualità della pulizia sarà ulteriormente migliorata grazie all’efficacia del nuovo strumento, in grado di agire anche negli angoli.

“E’ questa un’attività di pulizia e igienizzazione – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – che va nella strada intrapresa di maggiore decoro della città, fin dal nostro primo mandato. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare per mantenere pulita la nostra città, fondamentali sono i nostri comportamenti, soprattutto per chi ha dei cani. Bisogna prestare attenzione e non lasciare le loro deiezioni per terra, questo vale anche per bottigliette e rifiuti. Dobbiamo, insieme, amare e rispettare la nostra città, per offrire spazi pubblici più puliti e accoglienti, intervenendo con tecnologie che permettono una pulizia più profonda e duratura”.