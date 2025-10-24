Recco, nuovo investimento per  lavori di manutenzione in quattro vie del centro

Recco. Prende il via l’atteso piano di asfaltature che porterà rinnovamento e sicurezza lungo le strade di Recco, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità urbana. Il progetto, approvato dalla Giunta Gandolfo, prevede il rifacimento del tappeto d’usura in tratti particolarmente deteriorati, individuati a seguito di sopralluoghi tecnici. L’intervento rappresenta la risposta concreta alle richieste dei cittadini che, da tempo, desiderano vedere le loro vie in uno stato sicuro.

Gli interventi interesseranno via della Né, via XX Settembre, via Fiume e via Ippolito D’Aste, arterie del centro cittadino, soggette a traffico intenso e quotidiano. Le opere comprenderanno l’asportazione del vecchio asfaltoeseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, la posa di nuovi strati di conglomerato bituminoso e il ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza e percorribilità.

Il progetto, dal valore di 150.000 euro, è interamente finanziato con fondi comunali già stanziati nel bilancio 2025.

“Si tratta di un intervento importante per la vivibilità quotidiana della nostra città – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli –. Con questo primo lotto prende il via un programma che, anno dopo anno, porterà alla sostituzione, in gran parte completa, dell’asfalto in tutta la città. La manutenzione delle strade è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini”