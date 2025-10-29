Recco, lavori di manutenzione straordinaria nei cimiteri in vista della ricorrenza dei defunti

Recco. Con l’avvicinarsi della ricorrenza del 2 novembre, il Comune di Recco ha portato a termine un’intensa attività di manutenzione e sistemazione dei cimiteri cittadini. Gli interventi hanno riguardato non solo le aree interne, ma anche gli spazi verdi esterni, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza e accoglienza nei luoghi dove riposano gli affetti più cari.

Per circa venti giorni gli operai comunali sono stati impegnati in un lavoro di analisi e riordino complessivo, che ha interessato vialetti, siepi e zone verdi.

“La manutenzione dei cimiteri è per noi un impegno costante – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – vogliamo che i luoghi della memoria siano sempre curati e rispettosi dell’affetto che la comunità di Recco nutre verso i propri defunti”.

Si ricorda che, grazie all’installazione di automatismi per l’apertura e la chiusura dei cancelli, non è più necessaria la presenza di personale dedicato. I cimiteri resteranno quindi aperti tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 8 alle ore 17.