Recco, la Festa dello Sport trasforma l’arena degli eventi di Lungomare Bettolo in una grande palestra a cielo aperto

Recco. Un appuntamento speciale, un evento aperto a tutti capace di unire diverse discipline sportive in un’unica cornice. E’ tutto questo la “Festa dello Sport”che sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 15.30, trasformerà l’Arena degli eventi della passeggiata a mare in un villaggio dedicato all’incontro tra famiglie e appassionati con le società sportive di Recco, per un pomeriggio all’insegna attività motoria, della vita sana, dell’inclusione e del benessere. Ogni società allestirà un proprio stand informativo e proporrà dimostrazioni, attività o prove gratuite delle discipline praticate, con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle diverse realtà sportive recchesi.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Recco, vedrà la partecipazione e il patrocinio del Panathlon Club Golfo Paradiso, che consegnerà le “patenti etiche” alle società sportive presenti e a Giovanni Diena, 99 anni, storico giocatore di scacchi, esempio di passione e longevità sportiva, che sarà l’ospite d’eccezione.

“La Festa dello Sport nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio sportivo della nostra città, offrendo alle società un’occasione per farsi conoscere e coinvolgendo la cittadinanza in una giornata di socialità e promozione dei sani valori che lo sport rappresenta. L’Arena degli eventi è la giusta location, il luogo perfetto per queste attività. Un ringraziamento particolare per lo svolgimento di questa iniziativa occorre rivolgerlo a tutte le società sportive che quotidianamente realizzano un importante lavoro sociale ed educativo. Siamo convinti che, con la collaborazione di tutti, questa iniziativa potrà diventare un appuntamento annuale” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Leonardo Baldineti.

Sono 12 le associazioni e società sportive presenti all’evento: Pro Recco Judo, Pro Recco Basket, Pro Recco Karate ASD, ASD Scacchi Golfo Paradiso, Pro Recco Pallavolo, Pro Recco Rugby, ASD Ginnastica Recco, ASH Olimpia, Pro Recco Gym Club, ASD Danza Recco, The Wanted Country Line Dance, Ken Shin Kai Karate.