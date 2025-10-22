  • News24
Incontro

Recco, il sindaco Gandolfo e una delegazione cittadina all’udienza generale di Papa Leone

Del gruppo facevano parte anche il parroco don Giuseppe Guastavino, il priore del monastero di San Prospero dom Francesco Pepe, il priore della Confraternita di San Michele Arcangelo Anton Luis Meus e il comandante della stazione dei Carabinieri Amedeo Bartoli

Generico ottobre 2025

Recco. Una delegazione di cittadini e fedeli, con il sindaco Carlo Gandolfo, ha partecipato questa mattina all’udienza generale di Sua Santità Papa Leone, in piazza San Pietro.

Del gruppo facevano parte anche il parroco don Giuseppe Guastavino, il priore del monastero di San Prospero dom Francesco Pepe, il priore della Confraternita di San Michele Arcangelo Anton Luis Meus e il comandante della stazione dei Carabinieri Amedeo Bartoli.

Per l’occasione, il sindaco Gandolfo in segno di ringraziamento ha donato a Papa Leone il libro “Cenni storici del Santuario di San Michele Arcangelo – Chiesa succursale dell’Arcipretura di Recco” di Sandro Pellegrini, mentre l’Arciconfraternita ha offerto una targa che ricorda l’incoronazione del Cristo.

