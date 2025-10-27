Recco, completata la riqualificazione delle aree verdi di piazza Gastaldi

Recco. E’ stato portato a termine un intervento di riqualificazione delle aree verdi di piazza Gastaldi, restituendo alla città uno spazio più curato e accogliente. I lavori, durati circa una settimana, hanno previsto un investimento di 15 mila euro, stanziato nel corso di una delle ultime variazioni di bilancio.

L’intervento rientra in un più ampio programma di armonizzazione della pavimentazione e del verde cittadino, già avviato a partire dalla passeggiata a mare e destinato a proseguire progressivamente in tutte le zone del territorio comunale. L’obiettivo è quello di garantire uniformità estetica e maggiore funzionalità.

“Con i lavori in piazza Gastaldi – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde Edvige Fanin – abbiamo voluto dare continuità al percorso di valorizzazione del verde urbano già avviato dalla passeggiata a mare. Intendiamo portare lo stesso livello di cura e design in tutte le aree verdi del Comune, perché il verde non è solo decoro ma qualità della vita”.