Valpolcevera

Rivarolo, donna rapinata per una collanina d’oro in pieno giorno: arrestato un minorenne

È successo mercoledì scorso alle 14.30 in via Rivarolo

polizia locale

Genova. La polizia locale di Genova ha arrestato un minorenne di nazionalità italiana per rapina. È successo mercoledì scorso alle 14.30 in via Rivarolo.

Il giovanissimo è stato fermato da una pattuglia del distretto mentre era ancora in possesso della collanina d’oro rubata poco prima a una donna. In supporto sono intervenuti anche agenti del servizio prevenzione reati predatori.

Il monile è stato già riconsegnato alla legittima proprietaria.

Il rapinatore è stato arrestato e, sentito il pubblico ministero presso il Tribunale dei minori, accompagnato presso la struttura di detenzione per i minorenni di Genova, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

 

