Rapina e aggressione a un autista: ancora episodi di violenza sui bus

Tra il pomeriggio e la serata di domenica gli agenti della polizia di Stato di Genova hanno denunciato due uomini

bus autobus amt brignole

Genova. Ancora episodi di violenza e degrado sugli autobus cittadini. Tra il pomeriggio e la serata di domenica gli agenti della polizia di Stato di Genova hanno denunciato due uomini, uno per rapina e uno per interruzione di pubblico servizio.

Il primo episodio in via Cantore intorno alle 18. A chiamare il 112 una coppia: il marito ha riferito che un gruppetto di ragazzi a bordo del bus erano riusciti a rubare lo smartphone alla moglie, e che lui era rimasto ferito nel tentativo di bloccarli. L’uomo è però riuscito a fermare uno dei giovani, 24 anni, che è stato portato in questura.

Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza cittadine e dell’autobus per identificare i tre complici.

Il secondo episodio intorno alle 21 in zona Dinegro, dove un uomo di 50 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza. L’uomo si è rifiutato di scendere dall’autobus al capolinea, impedendogli di tornare in rimessa. Vista l’ubriachezza e l’atteggiamento aggressivo, l’autista ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato in Questura.

