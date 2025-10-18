Rapallo Pallanuoto, la strada è quella giusta: buon successo a Cosenza

Cosenza. Prosegue la striscia positiva del Rapallo Pallanuoto che, nella difficile trasferta in terra calabrese, supera il Cosenza con un netto 16-9: confermando la crescita e la solidità del gruppo gialloblù.

Una vittoria che arriva dopo l’impresa casalinga contro le campionesse d’Italia dell’Orizzonte e che consolida la posizione del Rapallo nelle zone alte della classifica.

Le ragazze di Mister Luca Antonucci hanno approcciato con determinazione una gara tutt’altro che semplice, in una vasca ostica.

Dopo un avvio piuttosto equilibrato, il Rapallo ha preso progressivamente il controllo del gioco, trovando maggiore precisione in attacco e compattezza difensiva nei momenti decisivi del match.

A fine partita, coach Antonucci ha commentato così la prestazione: “La vittoria è importante perché maturata in un campo molto difficile, per la trasferta e per la squadra che si è rinforzata molto rispetto all’anno scorso. Credo che Cosenza abbia tante frecce al proprio arco, quindi complimenti anche a loro. Noi sicuramente abbiamo preso troppi gol all’inizio che non mi sono piaciuti: dobbiamo ancora mettere a punto qualcosa in difesa, un po’ per concentrazione. Dobbiamo lavorare tanto insieme per sincronizzare bene i nostri meccanismi. L’impegno c’è stato, abbiamo potuto tenere la gara dalla nostra da subito e sempre, abbiamo fatto anche qualche bel gol. Questi tre punti sono importanti ma dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare; ci sono ancora tante cose da fare. Non siamo ancora al livello che vogliamo raggiungere: l’importante, in questa fase, è la classifica.”

Sulla stessa linea anche Paola Di Maria, centroboa del Rapallo Pallanuoto: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, soprattutto perché giocare fuori casa comporta sempre delle difficoltà. Nei primi due tempi siamo partite molto contratte, abbiamo subito gol facili e non riuscivamo ad esprimerci come volevamo in attacco. Piano piano abbiamo cambiato ritmo, difeso con più aggressività e concluso con più lucidità, portando a casa la partita. Sono contenta della reazione finale del gruppo ma dobbiamo crescere ancora tanto se vogliamo arrivare a giocarci qualcosa di importante.”