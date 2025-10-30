Rapallo, dopo il restauro torna visitabile lo storico castello sul mare con le sue antiche prigioni

Rapallo. Dopo un lungo lavoro di restauro, uno dei simboli più rappresentativi del Tigullio torna ad essere parte viva del tessuto urbano. Parliamo del castello sul mare di Rapallo, da sempre una delle “cartoline” più famose della città.

Ad annunciare la riapertura l’amministrazione comunale: “Siamo lieti di annunciare la riapertura del Castello di Rapallo – si legge sulla pagina social del Comune di Rapallo – Sarà nuovamente possibile visitare uno dei simboli più amati della nostra città, comprese le antiche prigioni, tutti i sabati e domeniche di novembre a partire da sabato 1° novembre 2025″.

Tra gli interventi più significativi il restauro delle risarciture esterne, realizzato con materiali selezionati per composizione, granulometria e tonalità cromatica perfettamente coerenti con quelli originali del manufatto, la pulitura manuale delle superfici su tutti e quattro i lati del Castello, per la rimozione di piante infestanti e patine vegetali che si erano sviluppate nel tempo, il ripristino dell’intonaco nel parapetto della torretta, eseguito mediante una tecnica di velatura studiata per rendere omogenea la cromia e integrarsi con l’aspetto esistente.

Coerentemente con la volontà di preservare l’identità storica del monumento, il resto dell’edificio non è stato intonacato, mantenendo così l’aspetto consolidato che cittadini e visitatori riconoscono da sempre. Parallelamente, sono in fase di ultimazione i lavori all’interno dell’edificio, che promette di essere pienamente completato in tempo per le tradizionali feste di luglio.

Ecco gli orari di apertura: sabato e domenica dalle 15 alle 18. Nel primo periodo di attività non sarà ancora possibile accedere alla torretta.