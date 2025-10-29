Rapallo, completati lavori su strada per Arboccò e approvato progetto manutenzione del cimitero di San Pietro di Novella

Rapallo. Un intervento terminato e un altro in avvio a Rapallo. L’amministrazione segnala che si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la strada di collegamento tra la frazione di Arboccò e il centro cittadino.

L’opera, del valore complessivo di 157.910,97 euro, ha riguardato il consolidamento e la messa in sicurezza di un tratto viario che presentava criticità da tempo. Con la riapertura al traffico, anche i mezzi pesanti e del trasporto pubblico possono tornare a transitare regolarmente, migliorando la viabilità e i collegamenti con il resto della città.

L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di manutenzione e sicurezza della rete viaria cittadina. L’asfaltatura finale della carreggiata verrà eseguita successivamente a cura della ditta incaricata dei lavori di posa della fibra ottica.

Nel frattempo proseguono i lavori in via Carcassoni e via Sotto la Croce, dove sono in corso opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti stradali.

Approvato intanto l’affidamento degli incarichi professionali relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori per i futuri interventi di manutenzione straordinaria del Cimitero di San Pietro di Novella, per un importo complessivo di 26.000 euro.

L’obiettivo è quello di garantire il miglioramento strutturale, funzionale e di sicurezza di uno dei principali luoghi di culto e memoria cittadina, con interventi mirati al recupero e al mantenimento del decoro dell’area.

L’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori è stato affidato all’architetto Daniele Daneri di Chiavari, mentre quello di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato assegnato all’architetto Gian Giacomo Gatti, anch’egli di Chiavari.

Il finanziamento, pari a 26.009,76 euro, è interamente coperto da avanzi vincolati del servizio necroscopico e cimiteriale. Le attività rientrano nel piano di manutenzione straordinaria predisposto dal Settore Servizi Tecnici – Ufficio Immobili Comunali e Cimiteri.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la tutela e la valorizzazione dei luoghi della memoria – commenta il Sindaco Elisabetta Ricci – Il Cimitero di San Pietro, oltre a essere un punto di riferimento per molti cittadini, rappresenta anche una parte significativa del nostro patrimonio storico e architettonico, che vogliamo preservare nel tempo”.

“Con questo interventi – aggiunge Andrea Rizzi, consigliere con incarico ai cimiteri – andremo a risolvere la criticità relativa alle infiltrazioni d’acqua presenti nel porticato dei colombari. Inoltre verranno risanate anche le parti di intonaco ammalorate. Dopo il ponte dei santi inizieremo i lavori anche sulla galleria del cimitero di Cerisola, per poi concentrarsi su altri interventi che miglioreranno la situazione dei vari campi santi cittadini”.

Gli interventi sul cimitero di San Pietro saranno avviati una volta completata la fase di progettazione esecutiva e le procedure tecniche necessarie.