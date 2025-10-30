Rapallo, approvato il progetto per il consolidamento dei muri di sostegno in località Tonnego

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di ripristino e consolidamento urgente dei muri di sostegno lungo la strada comunale di via per Tonnego, per un investimento complessivo di 350.000 euro.

L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025–2027, mira a garantire la sicurezza della viabilità e la stabilità della sede stradale in un tratto che presentava criticità strutturali da tempo. Il progetto, redatto dall’ingegner Roberto Costa e validato dai competenti uffici comunali, prevede opere di consolidamento delle murature e di protezione della carreggiata, con l’obiettivo di assicurare la piena fruibilità della strada e prevenire situazioni di rischio per la circolazione.

L’intervento è stato oggetto di autorizzazione paesaggistica e comprende anche un accordo bonario con il proprietario del terreno adiacente, al fine di garantire la piena esecuzione delle opere nel rispetto delle normative e della sicurezza. Il progetto sarà finanziato con risorse comunali, a valere sull’avanzo disponibile destinato alla manutenzione di muri e protezioni stradali.

“Questo intervento – sottolinea la sindaca Elisabetta Ricci – è un passo importante per la messa in sicurezza della viabilità nelle nostre frazioni. La manutenzione e la cura delle infrastrutture stradali rappresentano una priorità per l’amministrazione, perché significano sicurezza, vivibilità e attenzione verso tutto il territorio, anche quello più periferico”.

“Si tratta di un’opera attesa da tempo – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio – che rientra in un più ampio piano di interventi finalizzato al consolidamento e al miglioramento delle strade collinari. Con la progettazione esecutiva approvata possiamo ora avviare la fase operativa e restituire ai residenti una strada più sicura e funzionale”.