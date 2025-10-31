Raid nelle scuole, l’appello della sindaca Salis: “Basta violenza, scuola è luogo di confronto e crescita, non di paura”

Genova. “Il clima di tensione e di violenza che sta investendo le scuole genovesi è preoccupante. Per questo, ho chiesto un incontro urgente al direttore scolastico regionale e a quello provinciale per capire come le istituzioni possano fare fronte comune”. Lo annuncia oggi la sindaca di Genova, Silvia Salis, che interviene sul tema caldo dei raid nelle scuole della città dopo il recente blitz notturno al Firpo che ha seguito la spedizione violenza al Leonardo dello scorso fine settimana.

“Dopo il grave episodio al liceo Leonardo Da Vinci – sottolinea Salis – questa settimana abbiamo dovuto leggere delle aggressioni al Firpo Buonarroti: esprimo la mia solidarietà agli studenti aggrediti e a tutta la comunità scolastica, che sta vivendo giorni difficili segnati da episodi del tutto inaccettabili”, ha detto la sindaca, poi lanciando un appello a ragazze e ragazzi: £Invito con forza tutti i giovani a fermarsi, a riflettere e a interrompere immediatamente qualsiasi forma di azione violenta: Genova è e deve restare una città della pace, del dialogo e del rispetto reciproco. Le scuole devono essere luoghi sicuri, di confronto e crescita, non di paura“

“Al direttore scolastico regionale e a quello provinciale chiederò di individuare insieme le misure più efficaci per riportare serenità e sicurezza nelle nostre scuole – ha concluso Salis – come amministrazione saremo al fianco delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e dei ragazzi, perché la violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra città”.