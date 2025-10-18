Raffica di furti di bagagli dei passeggeri dei Flixbus: tre arresti della polizia locale

Genova. Tre arresti della polizia locale di Genova per contrastare il fenomeno ormai diffuso dei furti dei bagagli dei passeggeri che utilizzano i bus Flixbus. I furti si concentrano nella zona del capolinea tra Principe e la Stazione marittina, dove i ladri attendono l’apertura dei bagagliai per sottrarre borse e trolley e cercare subito dopo di rivenderle il contenuto.

Nel primo arresto l’uomo, di nazionalità algerina, è stato notato mentre si allontanava in modo sospetto portando con sé un bagaglio nella zona di sosta dei bus di linea. Gli agenti sono intervenuti, fermandolo in flagranza mentre tentava di cedere il bagaglio, risultato poco dopo ribato a un viaggiatore a bordo di un Flixbus diretto a Milano. All’interno erano contenuti effetti personali, vestiti e un computer portatile. La vittima del furto, una volta giunta a destinazione, ha sporto denuncia e il contenuto del bagaglio è stato integralmente recuperato e restituito.

Nel corso degli accertamenti, altre due persone sono state identificate e denunciate per ricettazione, avendo acquistato merce di provenienza illecita. L’uomo arrestato inoltre ha fornito false generalità, successivamente smentite dai riscontri effettuati con le autorità consolari algerine. Tale condotta ha comportato la contestazione anche del reato di false dichiarazioni sull’identità personale rese a un pubblico ufficiale. E’ stato quindi arrestato per entrambe le ipotesi di reato.

Durante un altro sopralluogo, sempre in zona piazza Fanti d’Italia, nei pressi del parcheggio della linea Flixbus, una pattuglia della polizia locale ha notato alcune persone con comportamenti sospetti.

Alle 14.30, all’arrivo del bus Flixbus linea 510, tre uomini, presumibilmente in contatto telefonico mediante auricolari, si sono avvicinati e, mentre uno faceva da palo, gli altri due sono riusciti a impossessarsi di due trolley. Il palo e uno dei tre uomini si sono diretti verso via Alpini d’Italia con un trolley rosso, dove sono stati fermati dagli agenti, mentre il terzo è fuggito abbandonando un secondo trolley dopo 40 metri.

Il primo trolley è stato riconsegnato al legittimo proprietario che ha immediatamente sporto denuncia formale, mentre per il secondo sono in corso indagini per risalire al legittimo proprietario. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di firma.