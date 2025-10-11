  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rassegna

Quarto pianeta festival, domenica 12 ottobre concerto nell’ex ospedale psichiatrico

Promosso dalla GOG, "Viaggio d'inverno" presenterà una raccolta di Lieder di Franz Schubert

Generico ottobre 2025

Genova. Domenica 12 ottobre dalle 18:00 nello Spazio 21 di Quarto Pianeta torna la musica con un concerto promosso dalla GOG “Viaggio d’inverno”, raccolta di Lieder di Franz Schubert tradotta in italiano da Fausto Amodei a cura di Federico Bagnasco, Massimo Lombardi (tenore) Valentina Messa (pianoforte).

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Rossella Soro, vicepresidente IMFI e direttrice artistica dell’evento – la XIV edizione sta andando avanti con un’ottima risposta di pubblico e da parte dei media. Un segnale importante per il nostro lavoro – quasi tutto fatto da volontari – ma anche per la città. Riconoscere l’inclusione e la cura come parte della nostra quotidianità è fondamentale, non solo per le persone fragili. Obiettivo del nostro lavoro e del Festival è proprio portare al centro del dibattito questi temi».

Il Festival – quest’anno a tema “Futuro” – continuerà la programmazione fino all’8 novembre 2025 nella sede dell’ex O.P. di via G. Maggio 4 a Genova Quarto. 

Il Festival è promosso da IMFI – Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta. 

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.