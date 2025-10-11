Quarto pianeta festival, domenica 12 ottobre concerto nell’ex ospedale psichiatrico

Genova. Domenica 12 ottobre dalle 18:00 nello Spazio 21 di Quarto Pianeta torna la musica con un concerto promosso dalla GOG “Viaggio d’inverno”, raccolta di Lieder di Franz Schubert tradotta in italiano da Fausto Amodei a cura di Federico Bagnasco, Massimo Lombardi (tenore) Valentina Messa (pianoforte).

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Rossella Soro, vicepresidente IMFI e direttrice artistica dell’evento – la XIV edizione sta andando avanti con un’ottima risposta di pubblico e da parte dei media. Un segnale importante per il nostro lavoro – quasi tutto fatto da volontari – ma anche per la città. Riconoscere l’inclusione e la cura come parte della nostra quotidianità è fondamentale, non solo per le persone fragili. Obiettivo del nostro lavoro e del Festival è proprio portare al centro del dibattito questi temi».

Il Festival – quest’anno a tema “Futuro” – continuerà la programmazione fino all’8 novembre 2025 nella sede dell’ex O.P. di via G. Maggio 4 a Genova Quarto.

Il Festival è promosso da IMFI – Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta.