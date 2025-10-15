  • News24
Rogo

Quarto, grosso incendio sul mare: a fuoco i locali sulla spiaggia del Bai fotogallery

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale ha chiuso al traffico via Quarto

Genova. Grosso incendio a Quarto. A fuoco l’area sotto l’Antica osteria del Bai, dove sono presenti un locale e un’area dedicata al rimessaggio delle barche.

Il rogo è scoppiato nel tardo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco, con diverse squadre. Presente anche un’ambulanza in presidio, anche se al momento non risultano feriti o intossicati.

La colonna di fumo si vede da praticamente tutta la città, con segnalazioni che arrivano da Camogli fino al ponente genovese. La polizia locale ha chiuso via Quarto all’altezza del Bai. 

Notizia in aggiornamento

