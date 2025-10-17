Genova. Ecstasy, MDMA, ketamina, cocaina e 2C-B, un potente allucinogeno. È quanto hanno trovato i poliziotti delle volanti in tasca a un 25enne che giovedì mattina ha chiamato il 112 denunciando di avere visto un uomo armato di coltello in piazza Carignano.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto non hanno trovato traccia dell’uomo armato, ma hanno subito individuato il giovane che aveva chiamato, evidentemente fuori di sé. È stato lui a mostrare ai poliziotti un pacchetto che teneva in tasca e che conteneva polvere e pasticche varie.

A casa del 25enne gli agenti hanno trovato un altro involucro contenente cannabis, un bilancino di precisione, la somma di 975 euro in banconote di vario taglio e due telefoni cellulari, La sostanza stupefacente, del peso totale complessivo di 21 grammi, è stata sequestrata. Il ragazzo è stato arrestato e sarà processato per direttissima in mattinata.