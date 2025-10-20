Coppia di pusher aveva allestito un “negozio” di droghe varie nella propria abitazione

Rapallo. Casa e bottega, verrebbe da dire. Marito e moglie pusher, sui 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Rapallo con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

A insospettire i militari un via vai di persone sospette nell’edificio dove risiedono i coniugi. Dopo alcuni giorni di appostamento, notando entrare nel palazzo un 60enne già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di intervenire fermandolo all’uscita.

Aveva in effetti appena fatto rifornimento. Addosso aveva una dose di eroina. E’ quindi scattata la perquisizione nella casa della coppia: i carabinieri hanno trovato un’ulteriore dose di eroina, quattro grammi di hashish, due pasticche di Mdma, 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e attrezzatura per la coltivazione di marijuana.

Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 60enne è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.