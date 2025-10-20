  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Casa e bottega

Coppia di pusher aveva allestito un “negozio” di droghe varie nella propria abitazione

Uomo e donna, quarantenni, sono stati arrestati. Sono stati traditi dal via vai sospetto nei pressi della loro palazzina

carabinieri radio mobile

Rapallo. Casa e bottega, verrebbe da dire. Marito e moglie pusher, sui 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Rapallo con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

A insospettire i militari un via vai di persone sospette nell’edificio dove risiedono i coniugi. Dopo alcuni giorni di appostamento, notando entrare nel palazzo un 60enne già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di intervenire fermandolo all’uscita.

Aveva in effetti appena fatto rifornimento. Addosso aveva una dose di eroina. E’ quindi scattata la perquisizione nella casa della coppia: i carabinieri hanno trovato un’ulteriore dose di eroina, quattro grammi di hashish, due pasticche di Mdma, 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e attrezzatura per la coltivazione di marijuana.

Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 60enne è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.