“110 addetti alle pulizie senza stipendio per insolvenza Rfi”, domani presidio a Principe:

Genova. Si terrà martedì 21 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 12, il presidio di protesta organizzato dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali presso la stazione di Genova Principe.

A scendere in piazza saranno i rappresentanti di circa 110 lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle stazioni liguri, rimasti senza stipendio a causa di una presunta insolvenza da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società del gruppo Fs.

Secondo quanto denunciano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa, Rfi non avrebbe saldato fatture risalenti al mese di maggio 2025 nei confronti del Consorzio Stabile Impero, appaltatore del servizio, che a sua volta non ha potuto liquidare le spettanze alla consorziata Gam.

Un cortocircuito amministrativo che si è tradotto in mancato pagamento degli stipendi, dei ticket pasto e delle indennità contrattuali previste dal rinnovo del contratto nazionale collettivo della mobilità del 22 maggio 2025.

In Liguria l’ammontare complessivo delle somme bloccate supera il milione di euro. Una cifra consistente, che – denunciano i sindacati – da mesi giace “in chissà quale conto corrente di Rfi”, mentre i lavoratori e le loro famiglie si trovano costretti a fronteggiare gravi difficoltà economiche, al punto da valutare il ricorso a reti solidali per procurarsi beni di prima necessità.

Le scriventi organizzazioni sindacali parlano di un clima di forte tensione e preoccupazione, aggravato dall’assenza di informazioni certe sulle retribuzioni presenti e future. “È ormai un obbligo morale – sostengono – denunciare pubblicamente quanto sta accadendo e pretendere risposte immediate”.

Per questo le segreterie regionali hanno richiesto un intervento urgente delle istituzioni e dei vertici del gruppo Fs, affinché vengano ristabiliti al più presto i diritti salariali delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.