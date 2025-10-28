  • News24
Escrementi di topo e muffa, chiuso pub a Sturla. Multe anche a un club privato

Gli agenti della polizia di Stato e personale dell'Asl hanno scoperto venerdì sera durante una serie di controlli in alcuni locali del quartiere

polizia di stato agente volante poliziotto generica

Genova. Escrementi di animali infestanti, alimenti scaduti, somministrazione di alcol oltre l’orario consentito: sono alcune delle infrazioni che gli agenti della polizia di Stato hanno scoperto venerdì sera durante una serie di controlli in alcuni locali di Sturla.

Gli agenti della polizia amministrativa del commissariato Foce-Sturla insieme con personale del nucleo commercio della polizia locale e a personale dell’Asl 3 si sono concentrati su bar e locali notturni iniziando da un pub di via delle Casette.

Nel locale sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui la mancanza del listino prezzi, carenza delle norme igienico sanitarie manutentive, la presenza di escrementi di topi e alimenti scaduti con muffa sopra.

È stata dunque disposta l’immediata chiusura del locale, e il titolare si è visto staccare sanzioni per circa 12.000 euro.

Successivamente gli operatori si sono sposati in un locale notturno riservato ai soli soci in via Brigata Palermo, dove sono state contestate sia la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario concesso che la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti non soci, motivi per cui il titolare è stato sanzionato per 11.000 euro.

