Settimana nazionale della Protezione civile: a Genova evento il 17 ottobre, a Chiavari il 18

Genova. In occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, promossa dalla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Protezione Civile, la prefettura di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria e tutte le componenti e strutture operative del sistema di protezione civile, organizza per venerdì 17 ottobre 2025 una giornata pubblica dedicata alla prevenzione, alla conoscenza dei rischi e alla cultura della protezione civile.

L’evento, si svolgerà nel cuore della città tra piazza De Ferrari e largo S. Pertini, sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 18 e coinvolgerà le principali realtà istituzionali, operative e associative del territorio tramite l’esposizione di mezzi operativi e attrezzature utilizzati dalle diverse forze nella gestione delle emergenze e stand informativi.

Nel corso della manifestazione, il personale presente sarà a disposizione per rispondere a dubbi e curiosità dei visitatori, al fine di aumentare la consapevolezza degli stessi di essere parte attiva del sistema di protezione civile.

Nel corso della giornata si svolgeranno attività con le scuole primarie e secondarie tra le quali:

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00, “Pompieropoli”, a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, con mezzi operativi e percorso didattico per bambini

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dimostrazione con le unità cinofile di Ana, polizia di Stato e guardia di finanza

Alle ore 9:30 e alle ore 11:00 presso la sala Trasparenza della Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1, Conferenza-spettacolo “Guarda dove cammini“;

Dalle 16:30 presso la sala Trasparenza della Regione Liguria, si svolgerà la premiazione dei cittadini attivi che hanno partecipato all’iniziativa realizzata dalla Protezione Civile comunale denominata “Il Mese della Protezione Civile”;

Alle ore 17:15 presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, Conferenza-spettacolo “Guarda dove cammini” aperto alla cittadinanza;

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza ed ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della preparazione, della prevenzione e delle principali norme di autoprotezione, rafforzare il dialogo tra istituzioni, volontariato e cittadini, promuovere la resilienza del territorio e il ruolo attivo della popolazione nella gestione dell’emergenza.

L’evento potrà essere annullato o rinviato in caso di diramazione di allerta idrogeologica.

A Chiavari dimostrazioni il 18 ottobre

Sabato 18 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13, la protezione civile sarà in piazza Matteotti, a Chiavari, per una mattinata dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla preparazione in caso di emergenze, con particolare attenzione agli eventi meteo avversi e ai rischi idrogeologici. L’iniziativa, promossa dal Comune di Chiavari in collaborazione con i volontari, si inserisce in un percorso strutturato e continuo di rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile.

Nel corso della mattinata sarà allestito un punto informativo dove verranno illustrati ai cittadini il funzionamento del sistema di allertamento, i principali canali di comunicazione per ricevere aggiornamenti in tempo reale, le corrette misure di autoprotezione da adottare prima, durante e dopo un’emergenza; e le buone pratiche per ridurre il rischio e aumentare la resilienza della comunità. Saranno distribuite brochure informative con linee guida pratiche, mappe delle aree a rischio, contatti utili e indicazioni operative. Particolare attenzione sarà rivolta alle criticità legate ai corsi d’acqua Rupinaro ed Entella.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare alcune delle azioni concrete intraprese in questi anni dal Comune di Chiavari per migliorare l’efficienza e la prontezza della macchina comunale in caso di emergenza. Tra queste il censimento delle persone fragili, per garantire assistenza mirata e tempestiva; l’organizzazione di esercitazioni operative e simulazioni sul campo, finalizzate ad affinare la risposta delle strutture comunali e dei volontari; il potenziamento del Centro Operativo Comunale (COC), cuore della gestione delle emergenze.

“Crediamo fortemente nel valore della prevenzione e della partecipazione attiva delle comunità – sottolinea Alessandra Ferrara, assessore alla Protezione civile – In questi anni abbiamo investito in modo significativo nella pianificazione di emergenza e nel potenziamento dei sistemi di informazione alla popolazione. Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni, e per diffondere una vera e propria cultura della sicurezza, consapevole e condivisa”.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare: essere informati e preparati è il primo passo per proteggere sé stessi, i propri familiari e l’intera comunità.