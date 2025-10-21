Martedì difficile per i pronto soccorso genovesi: ambulanze ferme e barelle esaurite

Genova. Giornata molto difficile per i pronto soccorso genovesi, con diverse ambulanze bloccate e difficoltà, da parte delle pubbliche assistenze, a riottenere le barelle.

La Croce Bianca, per esempio, aveva ferme quattro ambulanze e una quinta in procinto di restare ferma, ma molte altre pubbliche assistenze hanno sperimentato lo stesso disagio: “Come Croce Bianca Genoves abbiamo avuto cinque squadre di urgenza (dunque, cinque ambulanze e relativi equipaggi) tutte contemporaneamente bloccate nei vari pronto soccorso. L’origine principale della paralisi è la mancata restituzione delle barelle sulle quali i pazienti giungono all’ospedale, a causa della difficoltà delle strutture a gestire elevati quantitativi di accessi e della scarsa disponibilità di posti letto”.

“Il problema è serio e si ripercuote in primis sulla cittadinanza, poiché la quantità di ambulanze libere sul territorio per le emergenze sanitarie diminuisce sensibilmente e i tempi di attesa possono dilatarsi – proseguono dalla Croce Bianca – secondariamente, costituisce anche un disagio per i volontari e il personale delle pubbliche assistenze costringendo a variazioni nella turnistica e a prolungamenti dell’orario di lavoro”.

La situazione più complessa all’ospedale Galliera, classificato come molto affollato dal sistema di monitoraggio cittadino, dove alle 15 i pazienti in cura erano 80, di cui 10 in codice rosso (quello più grave) e 31 in attesa. L’ospedale ha fatto sapere che si è registrato sovraffollamento in mattinata, come accade solitamente il lunedì, ma che intorno alle 14 ha iniziato a diminuire”, hanno fatto sapere dall’ospedale.

Al policlinico San Martino erano invece 100 le persone in cura (21 quelle con codice rosso) e 27 in attesa: l’ospedale risulta affollato, ma in serata i problemi potrebbero aumentare a causa del programmato blocco informatico che partirà alle 19 di martedì 21 ottobre per consentire la migrazione del sistema.

Anche il pronto soccorso del Villa Scassi alle 15 risultava affollato, con 51 persone in cura e 18 in attesa.