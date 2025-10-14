Crollo del ponte Morandi, la Procura chiede 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci

Genova. Il pm Walter Cotugno ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci nel processo che lo vede imputato insieme ad altre 56 persone per il crollo del ponte Morandi e la morte di 43 persone.

“In questi giorni ho pensato che sarebbe stato difficile venire qui con la faccia serena perché codice alla mano per la maggior parte dei 43 morti la pena per omicidio colposo sarebbe di circa 2 mesi e 20 giorni – ha detto il pm – Però poi mi sono convinto di poter comunque qui a venire a chiedere una pena con faccia serena perché il limite che il legislatore fissa per tutti i morti che ci possono essere è di 18 anni. E mi sono detto: Se non ora quando? Per chi, se non per Castellucci chiedere il massimo vista la gravità dei fatti e la quantità di morti?”

Ieri nella requisitoria il collega Marco Airoldi ha articolato le una serie di scelte strategiche fatte da Castellucci, scelte che potevano essere compiute solo da chi occupava il livello apicale della società. E che portarono, stando ai pm, alle mancanze in fatto di manutenzione e sorveglianza per massimizzare i profitti. “Castellucci non è sotto processo perché era un amministratore delegato – ha detto il pm – ma perché nello svolgimento della sua attività non solo aveva informazioni sul viadotto Polcevera ma anche perché ne ha preso in carico concretamente la gestione” ha detto ieri Airoldi.

Castellucci “organizza la sorveglianza in modo confuso – ha ribadito oggi il collega Cotugno – depotenzia Spea dopo averla messa sotto controllo, fa sì che Spea debba pagarsi tutti i controlli straordinari che sono compresi nel forfait”. Ancora oggi, a sette anni dal crollo “ci stiamo pagando ancora le conseguenze di questo tipo di gestione che ha reso molto felici i soci, ma ha messo a rischio gli utenti, che ora che non sono piu a rischio da quando è cambiato il management ma sono molto infelici perché si pagano le conseguenze della mancata manutenzione per 20 anni”.

L’unica sua preoccupazione di fronte alla necessita di una valutazione di sicurezza del viadotto Morandi, della cui situazione è pienamente cosciente fin dal 2009 “è quello di allontanare da sé il problema”.

“Castellucci accetta il rischio dell’evento da ritardo – ha detto Cotugno – Se qualcuno può dire “Castellucci non me lo faceva fare, lui non puo dirlo percHé sopra di lui non c’era nessuno e aveva anche tutti i soldi per farlo”. E l’unica contromisura che prende per non fare i lavori è quella di “aumentare il premio assicurativo“.

Il pm: “Dopo Aqualonga non ha modificato le modalità della sorveglianza”

“Il 21 luglio 2013 cambia il mondo perché muoiono una quarantina di persone di persone ad Aqualonga: il suo modello di gestione della sicurezza ha fallito per cause che dipendono da un sistema di monitoraggio assurdo, ovvero passando in macchina per controllare il guard rail” ricorda il pm citando l’evento per il quale l’ex ad di Aspi si trova attualmente nel carcere di Opera, dopo la condanna definitiva a 6 anni di reclusione.

“Se ti capita di aver contribuito a una cosa del genere come è avvenuto ad Aqualonga come minimo stai attendo alla sicurezza di tutti e come minimo stai attendo a non fare la stessa cosa di nuovo” incalza Cotugno. Invece no. E neppure dopo il crollo del viadotto Polcevera e la morte di altre 43 persone il sistema cambia” dice il pm mostrando il video dei controlli di Spea nella galleria Berté.

Chiesti 15 anni e mezzo per Donferri, 12 e mezzo per Berti

La Procura ha chiesto 15 anni e mezzo di reclusione per Michele Donferri Mitelli, all’epoca del crollo direttore centrale maintenance e investimenti esercizio Aspi e 12 anni e 6 mesi per Paolo Berti, che sta scontando in carcere la pena a 5 anni per la strage del bus di Aqualonga. “Condannato per Aqualonga già in primo grado – ha ricordato Cotugno – viene messo a fare il direttore centrale della sicurezza: l’uomo giusto al posto giusto” ha aggiungo ironicamente. “Lui ha la responsabilità di curare la tempestiva manutenzione e come lo fa lo abbiamo visto, con barriere e gallerie che si ispezionano in macchina. Tra Aqualonga e il Morandi ha avuto il tempo e l’occasione per cambiare il sistema e invece il metodo rimane quello”

Cotugno: “Difficile quantificare pene con un numero così alto di morti”

Cotugno aveva iniziato la sua requisitoria ponendo il tema della difficoltà di quantificare le pene per tutti gli imputati, visto che non siamo qui per “non per furti di portafogli” come capita spesso nei tribunali ma “per la perdita di 43 vite”. “Abbiamo delle difficoltà a gestire il numero giuridico quando si ha a che fare con 43 vite umane, un numero così alto di morti non mi è mai capitato e spero non mi capiti mai più” ha esordito. Poi ha chiesto ai giudici che qualsiasi sia la sentenza di motivare adeguatamente le pene perché si tratta di un processo “dove si sente il distacco tra il sentire comune e la norma”.

Egle Possetti: “Soddisfatti dalla richiesta, fondamentale che ci sia una condanna”

“Ovviamente siamo un po’ frastornati oggi in questa giornata, sicuramente mi è piaciuto molto il discorso del Pm, che ha fatto un ragionamento lineare sulle enormi responsabilità che ci sono state, sulla continua cecità di fronte alle problematiche di questo ponte che erano perfettamente note negli anni e quindi la richiesta di questa pena elevata è ovviamente per noi molto importante. Chiaramente sappiamo tutti, come ha anche ricordato il Pm alla fine, che data l’età dell’imputato ci saranno delle agevolazioni legate all’età, legate agli arresti domiciliari. Per noi è essenziale che ci sia una condanna, stante anche tutti gli elementi che tutti abbiamo conosciuto in questa fase processuale e che sono oggi stati riassunti, per cui direi che per quanto si possa dire c’è soddisfazione in questa prima richiesta”.

L’avvocato di Castellucci: “Richiesta spaventosa che mi inorridisce”

“La richiesta di pena per l’ingegnere Castellucci la trovo inaccettabile e mi inorridisce, è una pena spaventosa”. Così l’avvocato Guido Carlo Alleva, che con il collega Giovanni Accinni e che non posso accettare nel merito, ma questo sarà l’oggetto delle nostre difese, ovviamente, delle nostre discussioni. Il Pubblico Ministero esprime un pre-giudizio e noi esprimeremo la difesa e da questo scaturirà il giudizio e lo valuterà il Tribunale alla fine del processo.

Garantisco che gli argomenti sono ancora tutti da discutere. Ma al di là di questo ho sentito oggi delle espressioni che trovo inaccettabili all’interno del processo penale nelle valutazioni personali sulla personalità, in particolare del mio assistito, l’ingegnere Castellucci, in uno scenario che è comunque uno scenario, per quanto drammatico, di reati corposi, delle valutazioni che ineriscono alla personalità, che ineriscono alla vita privata e alla soggettività della persona, che sono valutazioni che non possono entrare nel nuovo ruolo del processo penale, che vanno enormemente al di là di ciò che al giudice è richiesto giudicare. e sono valutazioni anche pro futuro che sono l’espressione più inaccettabile proprio del pregiudizio. Questo è veramente un motivo di sofferenza per l’Ing. Castellucci per prima, ma per questa difesa, per il modo e per i termini che sono stati utilizzati, provoca in me sofferenza”.

Per l’avvocato Alleva “la condanna di Avellino è una situazione diversa. per la quale l’ingegnere Castellucci sta soffrendo in carcere. Il Pubblico Ministero ritiene che debba influire. Questo lo deciderà il Tribunale, se debba o non debba, o se possa esercitare una qualche influenza”.

La pena più bassa chiesta per un tecnico Spea: 2 anni e 4 mesi

Subito dopo l’imputato Castellucci per cui ha chiesto la pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è quella di un tecnico Spea, Massimo Ruggeri. Per lui ha chiesto 2 anni, 4 mesi e 20 giorni. E’ questa la pena più bassa rischiesta dalla Procura, ed è quindi questo l’arco ‘numerico’ delle richieste dell’accusa per i 57 imputati del crollo del ponte Morandi. Le altre pene saranno quindi comprese tra questi due estremi.