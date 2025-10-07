Via al processo per i bilanci gonfiati in Città metropolitana: Marco Bucci tra i testimoni dell’accusa

Genova. Ci sarà anche l’ex sindaco di Genova e attuale presidente della Regione Liguria Marco Bucci tra i testimoni del processo sui bilanci della ex Provincia e poi della Città metropolitana che secondo l’accusa sono stati fatti passare in attivo quando non lo erano. E’ quanto emerso nell’udienza in cui è stata decisa la calendarizzazione.

Si partirà da gennaio per sentire gli investigatori e i testi, tra i quali anche politici come Bucci. A giugno avevano già patteggiato in otto, con pene comprese tra un anno e quattro mesi e un anno, mentre in otto erano stati rinviati a giudizio. A concordare la pena erano stati due ex segretari generali, quattro tecnici e due revisori dei conti. Secondo l’accusa, sostenuta dalla pm Sabrina Monteverde, i bilanci dal 2014 al 2018 sarebbero stati “gonfiati”, per un totale di 23 milioni. L’inchiesta era nata dopo un esposto presentato dallo stesso Bucci alla Corte dei Conti.

I giudici contabili avevano poi trasmesso gli atti ai pubblici ministeri che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione. Al centro dell’indagine di procura e guardia di finanza erano finite le aliquote delle imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. In pratica, secondo l’ipotesi accusatoria, queste imposte sarebbero state messe a bilancio in base al valore teorico dell’introito (basandosi sul numero dei veicoli immatricolati in tutta la provincia di Genova) e non in base ai veicoli realmente assicurati.

In questa maniera il bilancio sarebbe così risultato in attivo e non in passivo. L’allora sindaco era stato sentito come testimone. I 16 sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Giuseppe Sciacchitano, Massimo Boggio, Pietro Bogliolo, Antonio Rubino, Paolo Costa e Luca Rinaldi.